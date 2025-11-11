Подробно търсене

Съвместно учение проведоха в Мездра силите от Единната спасителна система

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Съвместно учение на силите от Единната спасителна система снимки: коеспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Враца,  
11.11.2025 12:54
 (БТА)

Съвместно пожароспасително учение се проведе в Мездра, с участието на силите от Единната спасителна система (ЕСС). В занятието участваха сили и техника на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) - Враца, Център за спешна медицинска помощ, Български Червен кръст (БЧК), Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и Районно управление на МВР – Мездра, а темата бе „Извършване на пожарогасителни и спасителни действия при жп инцидент в гр. Мездра“.  

Директорът на РДПБЗН комисар Кирил Василев обясни пред журналисти, че се разиграва ситуация, при която два влака – товарен и пътнически, са се ударили, възникнал е пожар, има и пострадали пътници в пътническия влак. Обстановката допълнително се усложнява заради цистерна на съседен коловоз, от която има изтичане на дизелово гориво, причинено от механично въздействие. За нейното тампониране в учението се включиха и сили от сектор „Специализирани оперативни дейности“ – Монтана. 

„От учение на учение все по-добре си взаимодействаме и това е една от основните цели на учението – не само практическите действия, а и взаимодействието между силите на различните системи“, обясни комисар Василев.

„Подобни тренировъчни занятия се провеждат ежегодно и те поддържат членовете на ЕСС в готовност, сверяваме часовниците и взаимната координация между всички служби, които са ангажирани в процеса по запазване живота и здравето на хората. Това са ситуации, които са абсолютно реални, могат да се случат в ежедневието и ние трябва да сме готови и да знаем как правилно и навреме да реагираме в синхрон“, каза и директорът на БЧК във Враца Гергана Михалчева.

Към 13:26 на 11.11.2025 Новините от днес

