Подробно търсене

Общо 45 пожара са потушени през изминалото денонощие в страната, загинала е жена, а друга е пострадала

Лора Метанова
Общо 45 пожара са потушени през изминалото денонощие в страната, загинала е жена, а друга е пострадала
Общо 45 пожара са потушени през изминалото денонощие в страната, загинала е жена, а друга е пострадала
Снимка: Боян Ботев/БТА, архив
София,  
04.11.2025 07:36
 (БТА)

Общо 45 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, съобщиха от Главната дирекция  “Пожарна безопасност и защита на населението” на МВР. Жена на 83 години е загинала, а 55-годишната й дъщеря е пострадала при пожар в апартамент във Враца.

Преки материални щети има при седем от пожарите, от които три са били в жилищни сгради. Екипите на пожарната са реагирали на 88 сигнала за произшествия. Извършени са 38 спасителни дейности и помощни операции. Регистрирани са пет лъжливи повиквания- 

/ЛРМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:57 на 04.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация