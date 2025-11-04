Общо 45 пожара са потушени през изминалото денонощие в страната, загинала е жена, а друга е пострадала

Общо 45 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, съобщиха от Главната дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” на МВР. Жена на 83 години е загинала, а 55-годишната й дъщеря е пострадала при пожар в апартамент във Враца.

Преки материални щети има при седем от пожарите, от които три са били в жилищни сгради. Екипите на пожарната са реагирали на 88 сигнала за произшествия. Извършени са 38 спасителни дейности и помощни операции. Регистрирани са пет лъжливи повиквания-