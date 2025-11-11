МТИ: Унгария и Ливан подписаха споразумение за сътрудничество в сферата на отбраната

Унгария и Ливан подписаха споразумение за сътрудничество в сферата на отбраната, с което да се продължи подпомагането на стабилността на Ливан от страна на Унгария, заяви днес унгарският министър на отбраната, цитиран от МТИ.

Във видеоклип във „Фейсбук“ Кристоф Салай-Бобровницки отбеляза, че дипломатическите отношения между Ливан и Унгария са установени преди 60 години, добавяйки, че това е „добра основа за подписване на споразумение за сътрудничество между двете министерства“, насочено към осигуряване на по-нататъшния принос на Унгария „за стабилността на тази ключова за региона страна“.

Министърът заяви, че Ливан е със стратегическо значение за сигурността на целия Близък изток, което от своя страна е „много важно за унгарците, тъй като нелегалната миграция и тероризмът представляват заплаха за Унгария и Европа“.

Той отбеляза, че Унгария отдавна е активен играч в региона, тъй като унгарски военнослужещи участват в мироопазващите сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ) от 2006 г. насам.

Салай-Бобровницки заяви, че след политическа дискусия с неговия колегата, двустранното военно сътрудничество ще бъде обсъдено с началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Ливан.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МТИ)