Децата от център „Дъга“ в Панагюрище се качиха в спортния автомобил на Илия Царски

Децата от дневния център за деца и младежи с увреждания „Дъга“ в Панагюрище се качиха в спортния автомобил на автомобилния състезател Илия Царски.

По думите на директора на центъра Кунка Присадникова инициативата е била предложена на Царски от ръководството на центъра, след като децата изразили желание да се срещнат със състезателя, да разгледат автомобила му и да се снимат с него.

Илия Царски каза за БТА, че е приел поканата въпреки ангажиментите си по обучение на ученици в кампанията на МОН „Аз ще бъда отговорен шофьор”. По думите му той и екипът му са организирали събитието за кратко време и са подготвили подаръци за децата.

Царски допълни, че целта е била да се зарадват децата и да се запознаят отблизо с автомобилния спорт.