Подробно търсене

Децата от център „Дъга“ в Панагюрище се качиха в спортния автомобил на Илия Царски

Кореспондент на БТА в Панагюрище Деница Попова
Децата от център „Дъга“ в Панагюрище се качиха в спортния автомобил на Илия Царски
Децата от център „Дъга“ в Панагюрище се качиха в спортния автомобил на Илия Царски
Децата от дневния център за деца и/или младежи с увреждания „Дъга“ в Панагюрище се качиха в спортния автомобил на автомобилния състезател Илия Царски. Снимка: кореспондент на БТА в Панагюрище Деница Попова-Иванова (БТ)
Панагюрище,  
11.11.2025 12:59
 (БТА)

Децата от дневния център за деца и младежи с увреждания „Дъга“ в Панагюрище се качиха в спортния автомобил на автомобилния състезател Илия Царски.

По думите на директора на центъра Кунка Присадникова инициативата е била предложена на Царски от ръководството на центъра, след като децата изразили желание да се срещнат със състезателя, да разгледат автомобила му и да се снимат с него.

Илия Царски каза за БТА, че е приел поканата въпреки ангажиментите си по обучение на ученици в кампанията на МОН „Аз ще бъда отговорен шофьор”. По думите му той и екипът му са организирали събитието за кратко време и са подготвили подаръци за децата.

Царски допълни, че целта е била да се зарадват децата и да се запознаят отблизо с автомобилния спорт.

/ЛРМ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:26 на 11.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация