Няма нещо в бюджета, което да е консенсусно между работодатели и синдикати, каза Деница Сачева

Няма нещо в бюджета, което да е консенсусно между работодатели и синдикати, каза заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева пред журналисти след среща в централата на партията с президентите на КНСБ Пламен Димитров и на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. Сачева заяви, че на този етап няма никакви промени в параметрите на бюджета, които да могат да бъдат съобщени.

Това, което в момента сме се разбрали със синдикатите е, че на този етап няма да говорим за съществени промени в параметрите, които сме дали, поради факта, че в бюджета слагаме на първо място сигурност, отбрана, образование и здравеопазване като наши основни приоритети, обясни тя.

По думите ѝ работодателите настояват за увеличение на ДДС, а синдикатите са заявили, че са против. "Политическата позиция на нашата партия също е в подкрепа на това, че вдигането на ДДС би натоварило всички български граждани, които като краен потребител би трябвало да заплатят тази цена“, посочи Деница Сачева.

Докато вдигането на осигуровките с 2% е нещо, което беше залегнало в средносрочната прогноза на бюджета, за 2027 и 2028 г., и в този смисъл е очаквано. Вдигането на осигурителните вноски в крайна сметка отива в бюджета на НОИ и в някакъв бъдещ период от време ще се върне в хората обратно под формата на техните по-високи пенсии, каза още тя.

Сачева посочи, че изтеглянето на увеличението на вноската през 2026 г., както и удвояването на размера на увеличението е заради по-голямата цел, а именно България да влезе в еврозоната и да завърши своята европейска интеграция от една страна, от друга – да бъда осигурена устойчивост и стабилност в следващите години.

Разговорите по бюджета продължават и в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще има дискусии в края на тази седмица, така че ако има някакви промени, те ще бъдат съвсем минимални, каза също Деница Сачева. Тя обясни, че очаква внасянето на бюджета в парламента, но само след дискусиите в НСТС и след като бъде приет от правителството.