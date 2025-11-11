Представители на синдикатите се срещат с ръководството на ГЕРБ във връзка с проектобюджета за 2026 година в централата на партията в София.

В сградата влязоха президентите на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров и на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов.

Пламен Димитров каза пред журналисти преди началото на срещата, че от КНСБ са твърдо против увеличение на ДДС, тъй като това означава директно увеличение на всички цени на стоки и "удря" хората с ниски и средни доходи.

Трябва да се намери формула да се заместят съответните приходи, които към момента са намерени, и да се финансират разходите, посочи Димитров и даде пример, че с ръста на пенсионната вноска се финансира увеличението на пенсиите по швейцарското правило. Ако се говори за други варианти, ние бихме предпочели увеличение на корпоративния данък вместо на вноската, допълни той.

Синдикалната гледна точка е работникът да не плаща нищо повече, каза още Пламен Димитров. Най-добрият вариант е пет процентни пункта увеличение на корпоративния данък, както се вдига данъкът върху дивидентите. Това ще вкара 1,5 милиарда евро в бюджета при равни други условия, то горе-долу толкова се търсят, за да се върже сметката, коментира президентът на КНСБ.

Той даде и друг пример за увеличение на разходите в бюджета за 2026 година, а именно капиталовата програма. За догодина се предвиждат 7,7 милиарда евро, тоест ръст от 1,5 милиарда. Ето ги тези 1,5 милиарда, които го търсим откъде да дойдат, допълни Пламен Димитров.

Нивото на капиталовата програма за тази година Димитров определи като невиждано. Той изрази притеснение дали средствата по програмата, които са 6,2 милиарда евро, ще бъдат усвоени до края на 2025 година, при средно усвояване през последните 15-20 години от 3-3,5 милиарда евро.