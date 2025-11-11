Антикорупционната прокуратура в Албания изпрати призовка за разпит на бивш премиер заради протест от 2011 г., на който бяха убити четирима души

Специализираната структура срещу корупцията и организираната престъпност на Албания (SPAK/ СПАК) изпрати призовка за разпит на Сали Бериша, бивш албански премиер и настоящ лидер на основната опозиционна Демократическа партия на Албания, във връзка със събитията от 21 януари 2011 г., когато при антиправителствен протест четирима протестиращи бяха убити с огнестрелни оръжия от силите на реда, предаде Албанското радио и телевизия.

Призовката е била изпратена на Бериша вчера в албанския парламент, в централата на Демократическата партия и на личния му адрес. По информация на медията Бериша трябва да се яви пред СПАК този петък, 14 ноември.

На 21 януари 2011 г. в албанската столица Тирана пред сградата на правителството беше организиран протест от опозиционната тогава Социалистическа партия на Албания (която сега е на власт – бел. ред.) с искане за оставка на правителството заради обвинения в корупция. Стотици граждани се вдигнаха на протест пред албанския Министерски съвет в центъра на Тирана на този ден с призиви срещу тогавашния премиер Бериша, а само няколко минути след началото на демонстрацията силите на реда бяха нападнати с камъни и твърди предмети, припомня медията.

Напрежението се изостри още повече при опита на няколко протестиращи да влязат в двора на Министерския съвет, който беше последван от стрелба с оръжия на територията на правителствената сграда, вследствие на която загинаха протестиращите Хекуран Деда, Зивер Веизи, Фаик Мюртай и Алекс Ника.

Алекс Ника беше приет за лечение във Военната болница в Тирана и изпратен за по-нататъшно лечение в Турция, където почина няколко дни след протеста.

Тогавашният премиер Бериша заяви на пресконференция, че протестиращите са искали да извършат преврат срещу него, а опозицията заяви, че държавата е убила четирима невинни албански граждани и обвини Бериша и бившия вътрешен министър Люлзим Баша като поръчители на убийствата, припомня още Албанското радио и телевизия.

Люлзим Баша получи призовка по случая "21 януари" и се яви пред СПАК на 30 октомври 2025 г.

Разследването на събитията от 21 януари 2011 г. започна след искане на близките на Алекс Ника, за чието убийство все още няма заподозрян. Семейството му настояваше СПАК да разследва случая, но от антикорупционната структура отказваха да разглеждат въпрос, по който Прокуратурата в Тирана също води разследване.

На 14 ноември 2023 г. Eвропейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург излезе със заключение, че събитията от 21 януари са "държавно престъпление" и трябва да се разследват като такова от албанското правосъдие, отбелязва още медията. Една година по-късно, през 2024 г., Върховният съд на Албания излезе с решение, в което постанови СПАК да започне разследване по случая "21 януари" въз основа на показанията на семейство Ника.

Във връзка със събитията от 2011 г. през 2012 г. беше започнато дело срещу Ндреа Пренди – бивш командир на Националната гвардия на Албания, която охранява висшите държавни служители в страната – и бившия служител на гвардията Агим Лупо.

Първоначално Пренди беше обвинен в "предумишленото убийство" на Фаик Мюртай, но по-късно обвинението беше променено на "непредумишлено убийство" и през 2013 г. получи наказание от една година затвор, припомня още медията. Агим Лупо беше обвинен в "непредумишленото убийство" на Зивер Веизи и беше осъден през същата година на три години затвор. И двамата отдавна са на свобода, отбелязва албанският информационен портал "Шчиптаря".