Симеон Томов, Александър Евстатиев
Би Би Си съобщи, че Доналд Тръмп е изпратил писмо до британската медия, в което я заплашва със съд и иск за обезщетение от 1 млрд. долара
Централата на Би Би Си в Лондон (10.11.2025 г.). Снимка: АП/Kin Cheung
Лондон,  
10.11.2025 17:26 | ОБНОВЕНА 10.11.2025 18:36
 (БТА)

"Би Би Си Нюз" (BBC News) съобщи, че телевизията е получила писмо от президента на САЩ Доналд Тръмп и в него той заплашва британската медийна корпорация, че ще я даде под съд заради спорния монтаж на негова реч в документален филм, излъчен седмица преди президентските избори в САЩ на 5 ноември 2024 г., предаде Ройтерс. 

Адвокатите на Тръмп заявиха, че Би Би Си трябва да изтегли документалния филм, излъчен в ефира на предаването "Панорама", до 14 ноември (петък), в противен случай ще бъде заведен съдебен иск за "не по-малко" от 1 милиард долара, се посочва в писмото. 

От Би Би Си признават, че монтажът на речта на Тръмп е довел до създаването на неуместно внушение и е трябвало да бъде направен по-внимателно. 

В документалния филм, излъчен миналата година, бяха съединени две отделни части от реч на Тръмп по начин, създаващ впечатлението, че на 6 януари преди четири години той сякаш призовава привържениците си да щурмуват Конгреса, отбелязва Ройтерс. 

Вчера заради случая генералният директор на британската медия Тим Дейви и ръководителката на новините на Би Би Си Дебора Търнес подадоха оставка

"Ще се запознаем с писмото и ще отговорим своевременно", заяви говорител на Би Би Си в имейл коментар до Ройтерс. 

Председателят на управителния съвет на Би Би Си Самир Шах заяви в интервю за "Би Би Си Нюз", че "обмисля" как да отговори на писмото на Тръмп. 

Помолен да коментира дали американският лидер ще заведе дело срещу Би Би Си, Шах отговори: "Все още не знам, но той е човек, който обича да води дела, така че трябва да сме подготвени за всяко възможно развитие". 

Засега няма коментар от Белия дом. 

 

 

/ВС/

Към 19:05 на 10.11.2025 Новините от днес

