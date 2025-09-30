Подробно търсене

Висши служители в програма за наблюдение на пътници в САЩ бяха отстранени от длъжност

Иво Тасев
Висши служители в програма за наблюдение на пътници в САЩ бяха отстранени от длъжност
Висши служители в програма за наблюдение на пътници в САЩ бяха отстранени от длъжност
Американската министърка на вътрешната сигурност Кристи Ноум. Снимка: АП/Virginia Mayo
Вашингтон,  
30.09.2025 22:27
 (БТА)

Правителството на американския президент Доналд Тръмп обяви днес, че отстранява от длъжност петима висши служители на програмата за наблюдение на пътници "Куайът Скайс" (Quiet Skies) на Администрацията за транспортна безопасност на САЩ (TSA), която вече е закрита, предаде Ройтерс. Решението е заради предполагаемо преследване по политически причини, допълва агенцията.

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ обяви през юни, че закрива програмата, която слагаше имената на някои от пътуващите, определени като рискови, в списък за засилено наблюдение.

Ведомството заяви, че по време на президентския мандат на Джо Байдън по тази програма "систематично са били поставяни под наблюдение и не са били допускани на борда" пътници, които не са искали да слагат предпазни маски в самолетите (по време на епидемията от КОВИД-19 - бел. ред.), както и някои, свързвани с щурма срещу Капитолия от 6 януари 2021 г.

/СХТ/

Свързани новини

30.08.2025 04:13

Министърката на вътрешната сигурност на САЩ уволни 23 служители след пробив в сигурността във федерална агенция

Министърката на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноум заяви днес, че е имало хакерски пробив в сигурността на Федералната агенция за справяне с извънредни ситуации (FEMA), която е подложена на драстично орязване на бюджетни средства и набелязана за закриване, предаде Ройтерс.
06.08.2025 20:05

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ премахна възрастовите ограничения за новите служители на имиграционната служба

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ обяви днес, че премахва възрастовите ограничения за работа в Бюрото за имиграционен и митнически контрол (ИМС). Ведомството възнамерява да увеличи щата си, след като получи значителни средства от

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:04 на 01.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация