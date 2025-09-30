Висши служители в програма за наблюдение на пътници в САЩ бяха отстранени от длъжност

Правителството на американския президент Доналд Тръмп обяви днес, че отстранява от длъжност петима висши служители на програмата за наблюдение на пътници "Куайът Скайс" (Quiet Skies) на Администрацията за транспортна безопасност на САЩ (TSA), която вече е закрита, предаде Ройтерс. Решението е заради предполагаемо преследване по политически причини, допълва агенцията.

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ обяви през юни, че закрива програмата, която слагаше имената на някои от пътуващите, определени като рискови, в списък за засилено наблюдение.

Ведомството заяви, че по време на президентския мандат на Джо Байдън по тази програма "систематично са били поставяни под наблюдение и не са били допускани на борда" пътници, които не са искали да слагат предпазни маски в самолетите (по време на епидемията от КОВИД-19 - бел. ред.), както и някои, свързвани с щурма срещу Капитолия от 6 януари 2021 г.