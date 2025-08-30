Министърката на вътрешната сигурност на САЩ уволни 23 служители след пробив в сигурността във федерална агенция

Министърката на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноум заяви днес, че е имало хакерски пробив в сигурността на Федералната агенция за справяне с извънредни ситуации (FEMA), която е подложена на драстично орязване на бюджетни средства и набелязана за закриване, предаде Ройтерс.

В изявлението си министърката не дава повече подробности за естеството на пробива, но хвърля вината върху персонала на агенцията и добавя, че е уволнила 23 служители.

Ноум посочи, че хакерският пробив е застрашил "цялото министерство и страната като цяло", но същевременно каза, че "няма пряко засегнати американски граждани". Тя добави, че "няма и изтичане на поверителни данни от компютърната мрежа на министерството".

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ засега не е отговорило на запитванията на Ройтерс за коментар по темата.