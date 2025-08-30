Подробно търсене

Министърката на вътрешната сигурност на САЩ уволни 23 служители след пробив в сигурността във федерална агенция

Алексей Маргоевски
Министърката на вътрешната сигурност на САЩ уволни 23 служители след пробив в сигурността във федерална агенция
Министърката на вътрешната сигурност на САЩ уволни 23 служители след пробив в сигурността във федерална агенция
Министърката на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноум. Снимка: AP/Alex Brandon
Вашингтон,  
30.08.2025 04:13
 (БТА)

Министърката на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноум заяви днес, че е имало хакерски пробив в сигурността на Федералната агенция за справяне с извънредни ситуации (FEMA), която е подложена на драстично орязване на бюджетни средства и набелязана за закриване, предаде Ройтерс.

В изявлението си министърката не дава повече подробности за естеството на пробива, но хвърля вината върху персонала на агенцията и добавя, че е уволнила 23 служители.

Ноум посочи, че хакерският пробив е застрашил "цялото министерство и страната като цяло", но същевременно каза, че "няма пряко засегнати американски граждани". Тя добави, че "няма и изтичане на поверителни данни от компютърната мрежа на министерството".

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ засега не е отговорило на запитванията на Ройтерс за коментар по темата.

/АМ/

Свързани новини

10.07.2025 01:30

Американската агенция за извънредни ситуации трябва да бъде „премахната в сегашния си вид“, заяви министърът на вътрешната сигурност на САЩ

Федералната агенция за управление на извънредни ситуации (ФЕМА) трябва да бъде премахната в сегашния си вид и преконфигурирана, за да реагира по-ефективно на природни бедствия, заяви министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноум, цитирана от

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 05:13 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация