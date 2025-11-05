Луис Диас вкара два гола за Байерн в Париж, но получи и червен картон; Ливърпул, Атлетико (Мадрид) и Тотнъм с победи в Шампионската лига

Байерн (Мюнхен) и Ливърпул спечелиха супер-дербитата във вторник в Шампионската лига, надделявайки над Пари Сен Жермен и над Реал (Мадрид) съответно. Но баварците постигнаха много по-важен успех с 2:1 над актуалния европейски шампион Пари Сен Жермен, който ги оставя на върха в основната фаза с пълен актив от 12 точки.

Също четири победи от четири мача записа и Арсенал, но лондончани имаха доста по-лесна задача с гостуването си на Славия (Прага) и победиха с 3:0. Освен това пуснаха на терена и най-младия футболист в историята на Шампионската лига Макс Доумън.

Ливърпул и Реал (Мадрид) бяха далече от най-атрактивния мач, който могат да направят, като вината за това основно е на гостите, които бяха доста пасивни. За крайното 1:0 се разписа Алексис Макалисътр в 61-ата минута, който зсече центриране на Доминик Собослай от сволоден удар.

Иначе гостите трябва да благодарят на белгийския си вратар Тибо Куртоа, който се отличи с няколко много сериозни спасявания, за да остави отбора си в мача. А след този резултат двата отбора са с по 9 точки – Реал (Мадрид) е на 5-о място, а англичаните са точно след тях. За Реал (Мадрид) днес е първата загуба от 27-и септември, когато бяха победени от Атлетико (Мадрид) в първенството.

Пари Сен Жермен падна след доста слабо първо полувреме срещу Байерн (Мюнхен) с 1:2. Луис Диас вкара и двата гола за баварците, а също така получи и червен картон, но това не попречи на тима да постигне 16-а поредна победа във всички турнири.

На гостите им бяха необходими само четири минути, за да пробият защитата на домакините. Топката беше загубена, започна бърза атака и тя завърши с изстрел на Майкъл Олисе, който беше спасен. След него Луис Диас би покрай Маркиньос, за да открие резултата.

В 22-ата минута Усман Дембеле вкара топката във вратата на Байерн, но попадението беше отменено заради засада. Фабиан Руис беше пратил чудесен пас през наказателното поле, но попадението не беше зачетено. Само три минути Дембеле трябваше да напусне на терена заради травма.

Още по-късно Серж Гнабри можеше да удвои, след като негов изстрел се отби в двете греди и не пожела да посети мрежата. Но в 32-ата минута Байерн (Мюнхен) стигна до втори гол, станал благодарение на бързината на Луис Диас, който подмина Маркиньос и прати топката до гредата.

В добавеното врене първата част героят за гостите трябваше да бъде отстранен от игра след преглед със системата за видеопомощ (ВАР), след като съдията видя опасен фаул срещу Ашраф Хакими.

Вече с човек повече и няколко промени в състава, Пари Сен Жермен успя да стигне до гол, дело на Жоао Невеш след пас на корееца Лий Кан-ин.

Тотнъм вече има 8 точки и заема 7-то място, след като разгроми с 4:0 датския ФК Копенхаген. Бренан Джонсън откри резултата в 19-ата минута, а в 51-ата Уилсон Одобер удвои. Авторът на първото попадение трябваше да напусне терена с червен картон четири по-късно заради груб фаул, но това не промени картината на терена.

Тотнъм стигна до трети гол в 64-ата минута и с очвек по-малко чрез централния си защитник Мики ван де Веен, който направи нещо невероятно. Бранителят взе топката от Жоао Палиня от границата на наказателното поле, пробяга целия терен, елиминира четирима бранители и вкара във вратата. Самият Палиня оформи крайния резултат три минути по-късно след подаване на Кристиан Ромеро.

Ювентус постигна трето равенство в 4 мача и остава на 23-о място след 1:1 на свой терен със Спортинг (Лисабон). Гостите от португалската столица взеха аванс още в 12-ата минута чрез Максимилиало Араужо, а Душан Влахович фиксира крайния резултат в 34-ата минута.

Атлетико (Мадрид) записа втора победа, разбивайки с 3:1 белгийския шампион Юнион Сен Жилоаз и има 6 точки, които ги нареждат 14-и. Хулиан Алварес, Конър Галахър и Маркос Льоренте забиха трите гола, а попадение на Анотан Гризман беше отменено с помощта на ВАР заради засада.

В другите срещи Монако победи норвежкия Будьо Глимт с 1:0 като гост, а Олимпиакос и ПСВ Айндховен приключиха при 1:1.