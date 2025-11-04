Арсенал с лесна победа над Славия (Прага) и рекорд за най-млад футболист в Шампионската лига

Арсенал (Лондон) постигна категорична победа с 3:0 при гостуването си на Славия (Прага) в 4-ия кръг на основната фаза на Шампионската лига и продължава с пълен актив от 12 точки. В другата ранна среща от вторник (4-и ноември) Наполи (Италия) завърши 0:0 с Айнтрахт (Франкфурт).

"Артилеристите“ откриха резултата в 32-ата минута, за да затвърдят доминацията си. Букайо Сака вкара дузпа, която беше отсъдена заради игра с ръка на чешки бранител след изпълнение на ъглов удар, за да продържи серията си от четири поредни гостувания с голове.

В началото на втората част Арсенал удвои преднината си чрез испанския национал Микел Мерино, който оползотвори подаване на Леандро Тросар. В 68-ата минута отново Мерино беше точен във вратата на Якуб Маркович, като този път оползотвори подаване на Деклан Райс.

Освен победата, Арсенал си тръгна от Прага и с рекорд. Полузащитникът Макс Доумън стана най-младият футболист, взел участие в мач от Шампионската лига. Той се появи в 72-ата минута като смяна на Тросар и го направи на възраст 15 години и 308 дни. Така той свали от върха рекорда на германския нападател Юсуфа Мукоко, който влезе на терена на 16 години и 18 дни с екипа на Борусия (Дортмунд). Иначе за Доумън това е пети мач за първия отбор на Арсенал.

В другата среща Наполи и германският Айнтрахт (Франкфурт) шокираха публиката стадион "Диего Армандо Марадона" с предпазливата си и дори страхлива игра, завършвайки 0:0. Така и двата отбора са с по 4 точки след четири мача и преди късните срещи са 19-и и 20-и в общото класиране.

Домакините опитаха да бъдат по-активни и в началните минути изпуснаха две възможности чрез Расмус Хьойлунд и Елиф Елмас. През втората част Скот Мактоминей изпусна да открие за домакините, а в 73-еаа минута дойде ред и на гостите. Асгнар Кнауф обаче не успя да преодолее вратаря Ваня Милинкович-Савич, останал сам срещу него.