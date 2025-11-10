В Париж почина основателят на движението соц-арт Ерик Булатов

Голямата фигура на съвременното руско изкуство Ерик Булатов, основател на движението соц-арт, което се противопоставя на съветския реализъм, почина в Париж на 92-годишна възраст, съобщиха за АФП от Руската академия за изящни изкуства.

Неговите произведения, които основно съчетават образи и език, в значителна степен се облягат на иконографията на съветския режим. Те му носят признание и слава чрез множество монографски изложби по света.

С дръзка ирония той използва лозунгите, разпространените в СССР – „Слава на КПСС“, „Вход забранен“, за да разясни начина на използване на езика като инструмент за контрол на режима.

Роден през 1933 г. в Свердловск (днес Екатеринбург в Урал) в комунистическо семейство, той се дипломира през 1958 г. в Художествения институт „Суриков“ в Москва. Започва кариерата си като илюстратор на детски книжки, повлиян от руския авангард от началото на 20 век.

На неговите творби повлиява поп-артът, който Булатов открива през 1957 г. на Младежкия фестивал в Москва. През 1960 г. той организира групата „Булевард Сретенски“ (по името на мястото, където се събират артистите) и става водеща фигура на московските концептуалисти, неофициални артисти, които се противопоставят на социалистическия реализъм.

Въпреки че печели възхищението на интелектуалците, той остава неразбран в СССР и непознат на Запад. Благодарение на Перестройката, започната от Михаил Горбачов през 1985 г., той излиза от анонимност. През 1988 г. е част от официалната съветска селекция за Биеналето във Венеция.

Булатов се премества в Ню Йорк, а през 1992 г. се установява със съпругата си в Париж, където пребивава до края на живота си.