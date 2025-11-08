Планираната фабрика за кенове на "Ред Бул“ в Бранденбург предизвиква ново напрежение

Платформата за прозрачност "Фраг ден Щат" (Frag den Staat, "Питай държавата", от немски) и група местни жители са завели дело срещу община Барут/Марк в германската провинция Бранденбург за достъп до договорите за водоснабдяване, сключени с производителите на напитки "Ред Бул" (Red Bull) и "Раух" (Rauch).

Искът е подаден през юли в Административния съд в Потсдам, но за него става ясно едва сега, пише германското издание "Дер Шпигел". Гражданската организация настоява за достъп до договорите между града и компаниите, както и за информация относно договорените количества производство.

Кметът на Барут/Марк Петер Илк отказва да предостави документите, като заявява, че "договорите са двустранни споразумения между две страни и съдържат поверителна информация, която не подлежи на публично оповестяване".

Случаят е част от продължаващ спор между гражданите, общината, която се намира на 50 километра южно от Берлин и компаниите "Ред Бул" и "Раух", които през 2023 г. придобиха местния производител на минерална вода "Бранденбургер Урщромквеле" (Brandenburger Urstromquelle). По този начин двете компании получиха достъп до около 92 процента от годишния обем на подземните води в региона, използвани за производството на енергийни напитки.

Гражданската инициатива "Алианс на ресурсите на Барут" предупреждава, че дейността на завода може да задълбочи недостига на вода в сухия южен район на Бранденбург. По данни на организацията "Ред Бул" има разрешение да използва около 2,4 милиона кубически метра вода годишно. За сравнение, заводът на автомобилния производител "Тесла" (Tesla) в Грюнхайде разполага с разрешение за максимум 1,8 милиона кубически метра годишно.

Допълнително напрежение предизвикват и плановете за изграждане на нова фабрика за кенове, за която се предвижда изсичане на около 16 хектара борова гора. Според цитирания от ДПА координатор на проекта Бьорн Хофбауер строителството трябва да започне през средата на 2026 г.

Гражданската инициатива вече е организирала петиция срещу проекта, подкрепена от над 27 000 подписа.

"Ред Бул" и "Раух" от своя страна заявяват, че не разбират продължаващите протести. "В бъдеще в "Бранденбургер Урщромквеле" няма да се използва повече вода, отколкото досега", посочва Хофбауер. Според него дневното водочерпене възлиза на около 7000 кубически метра - 500 за нуждите на населението и до 6500 за производството, в зависимост от търсенето.