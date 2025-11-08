София ще бъде домакин на форум за технологична трансформация на хотелската индустрия

София ще бъде домакин на първото издание на Quantum Hotel Technology Forum - събитие, което поставя във фокуса на вниманието технологичната трансформация на хотелската индустрия, съобщиха организаторите му.

Форумът ще се състои на 11 ноември в гранд хотел "Милениум София", а негов организатор е българската технологична компания Quendoo, чиято мисия е да дигитализира хотелския бизнес. Форумът има за цел да свърже иноватори, хотелиери и технологични компании в сферата на изкуствения интелект, облачните технологии и каналите за дистрибуция.

"Искаме да превърнем Quantum HTF в общност, където хората от туризма и технологиите чертаят заедно пътя към бъдещето на хотелиерството", посочват от екипа на Quendoo.

Според тях е важно хотелиерите да разберат, че дигитализацията е инструмент за растеж, а не заплаха.

Ще бъдат обсъдени три основни теми, задаващи посоката на развитие на модерния хотелски бизнес: технологиите в дистрибуцията, изкуственият интелект в туризма и възможностите за финансиране на иновациите в сектора.

Сред лекторите ще бъдат Кристина Кочанова, представител на Hotelbeds / HBX Group – един от световните лидери в B2B дистрибуцията, свързващ над 300 000 хотела с туроператори и агенции по целия свят, и Александър Блънт, съосновател на Heidi – втория по големина британски туроператор за ски ваканции, който използва технологии, за да направи зимния туризъм по-достъпен и персонализиран.

Любомир Дамянов от Фонда за капиталови инвестиции на Българската банка за развитие ще говори за финансовата подкрепа за иновации в туристическия сектор, а Иван Драганов от Института GATE към СУ ще представи примери за практическо прилагане на AI в маркетинга и управлението на хотелски операции.

Програмата включва презентации, казуси и дискусии, които ще покажат как технологиите могат да бъдат внедрени в ежедневната работа на хотелите – от управление на резервации и динамично ценообразуване до подобряване на клиентското обслужване и автоматизацията на процесите.