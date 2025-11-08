Подробно търсене

София ще бъде домакин на форум за технологична трансформация на хотелската индустрия

Екатерина Тотева
София ще бъде домакин на форум за технологична трансформация на хотелската индустрия
София ще бъде домакин на форум за технологична трансформация на хотелската индустрия
снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
08.11.2025 13:13
 (БТА)
Етикети

София ще бъде домакин на първото издание на Quantum Hotel Technology Forum - събитие, което поставя във фокуса на вниманието технологичната трансформация на хотелската индустрия, съобщиха организаторите му. 

Форумът ще се състои на 11 ноември в гранд хотел "Милениум София", а негов организатор е българската технологична компания Quendoo, чиято мисия е да дигитализира хотелския бизнес. Форумът има за цел да свърже иноватори, хотелиери и технологични компании в сферата на изкуствения интелект, облачните технологии и каналите за дистрибуция.

"Искаме да превърнем Quantum HTF в общност, където хората от туризма и технологиите чертаят заедно пътя към бъдещето на хотелиерството", посочват от екипа на Quendoo. 

Според тях е важно хотелиерите да разберат, че дигитализацията е инструмент за растеж, а не заплаха.

Ще бъдат обсъдени три основни теми, задаващи посоката на развитие на модерния хотелски бизнес: технологиите в дистрибуцията, изкуственият интелект в туризма и възможностите за финансиране на иновациите в сектора.

Сред лекторите ще бъдат Кристина Кочанова, представител на Hotelbeds / HBX Group – един от световните лидери в B2B дистрибуцията, свързващ над 300 000 хотела с туроператори и агенции по целия свят, и Александър Блънт, съосновател на Heidi – втория по големина британски туроператор за ски ваканции, който използва технологии, за да направи зимния туризъм по-достъпен и персонализиран.

Любомир Дамянов от Фонда за капиталови инвестиции на Българската банка за развитие ще говори за финансовата подкрепа за иновации в туристическия сектор, а Иван Драганов от Института GATE към СУ ще представи примери за практическо прилагане на AI в маркетинга и управлението на хотелски операции.

Програмата включва презентации, казуси и дискусии, които ще покажат как технологиите могат да бъдат внедрени в ежедневната работа на хотелите – от управление на резервации и динамично ценообразуване до подобряване на клиентското обслужване и автоматизацията на процесите.

/ИЦ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:20 на 08.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация