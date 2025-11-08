Аджерпрес: Театрална маска, открита в древното пристанище Калатис, е експонат на месец ноември в Музея за национална история и археология в Констанца

Малка театрална маска от теракота тип “Танагра“, за която се твърди, че е открита в Мангалия - древногръцкото пристанище Калатис, е избрана за експонат на месец ноември в Музея за национална история и археология в Констанца. Това предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес

“Маската най-вероятно е открита в Мангалия (древен Калатис). Поради малкия си размер и материал, тя не е била използвана в представления; тя е имала декоративна роля - снабдена е с отвори, които са позволявали да бъде окачена с конци в различни театрални пространства (също така, този тип маска може да се използва или в погребален контекст, или за оброчни цели в храмовете на Дионис). Предметът е само частично запазен и е претърпял реставрация. Тя изобразява театрален персонаж с комедиен характер - потенциално преувеличен или гротескен - характеризиращ се със заострени очи и изпъкнали, гъсти вежди. Радостното изражение се предава чрез широко отворена уста, чийто солиден ръб се извива нагоре на нивото на скулите“, се казва в съобщение на Музея относно експоната.

Според цитирания източник, в гръко-римската античност театърът бил една от най-ценените форми на художествено изразяване.

“Като неразделна част от елинския свят (до римското завоевание) за западнопонтийските гръцки градове Истрия, Томис и Калатис, пластични изображения и епиграфски текстове, потвърдени с писмени източници и археологически открития, ни дават да разберем, че различните игри и представления са заемали важно място в културния живот на градовете“, се казва още в съобщението.

