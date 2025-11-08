Архангел Михаил е великият воевода на небесните сили и стълб на духовната правда, каза Маркианополският епископ Богослов

Свети Архангел Михаил, чието име значи „кой е като Бог“ е великият воевода на небесните сили и стълб на духовната правда, защитник на Божията слава, каза Маркианополският епископ Богослов на миряните, дошли в храма „Свети Архангел Михаил“ в старозагорското село Преславен.

Нека днес, в деня на свети Архангел Михаил да се обърнем към него с молитва да укрепи вярата ни, да очисти сърцата ни и ни избави от всяко зло. Нека имаме мир в душите си, светлина в умовете си и любов в сърцата си, призова той. Епископът възглави Божествена света литургия по повод храмовия празник и официалното откриване на възобновената и ремонтирана църква в населеното място.

“Днес Светата църква ни събира в момент на радост, за да успеем и почетем събора на светите архангел Михаил и всички небесни безпътни сили. Това е денят, в който ние, земните чада, отправяме благодарност и молитва към тези невидими сили на светлината, които непрестанно славословят Бога и пазят света от силите на тъмнината“, каза Маркианополският епископ Богослов.

Той отбеляза, че празникът е не само спомен за небесното войнство, но и призив към нас самите да подражаваме на ангелската вярност и чистота.

По повод възобновения храм в село Преславен Маркианополският епископ Богослов каза, че за всички е голяма духовна любов и радост да се съберат и да призоват името на Господ. „Бог е истинският път, който трябва да следваме. Затова и днес се събрахме с едно сърце и една душа, за да отдадем благодарност към Него, че ни е събрал и ни е дал още време да се молим да прости нашите грехове. Целта на човешкия живот е придобиванието на Светия дух. Нека всеки ден да идваме и отдаваме на Господ слава, защото Негова е славата и царството вовеки“, каза още Маркианополският епископ Богослов.