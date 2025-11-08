Вицепрезидентът Илияна Йотова призова за съхраняване на кирилицата и българския език в съвременната дигитална епоха

Имаме тревожни сигнали, че кирилицата постепенно отстъпва. Все повече деца пишат с латински букви в социалните мрежи, а цели страни преминават от кирилица към латиница. Наш дълг е да запазим красивите кирилски букви – така, както са ни ги завещали светите братя Кирил и Методий, техните ученици и княз Борис първи. Това каза вицепрезидентът Илияна Йотова. Днес тя участва в честването на 1160 години от Покръстването на българския народ, което се проведе в Националния археологически резерват "Деултум – Дебелт". В словото си Йотова призова за опазване на кирилицата и българския език в съвременната дигитална епоха.

По думите ѝ кирилицата е неразривно свързана с българската идентичност и културно наследство.

Когато имаш свои букви, своя култура и свой език, ти си независим, подчерта тя. Йотова припомни, че княз Борис Първи е направил "най-големия цивилизационен избор за България", приемайки християнството и поставяйки основите на духовното и културно обединение на народа.

"Княз Борис Първи осъзна, че държавата трябва да бъде велика не само по територия, а и по дух. С приемането на вярата и на Кирило-Методиевите ученици той превърна България в духовен център на Европа", каза вицепрезидентът.

По време на събитието Йотова подари на ръководството на музея "Деултум-Дебелт" два тома с доклади от международните форуми, посветени на кирилицата, организирани по инициатива на президентската институция. Българистиката е жива. България е една от най-древните държави в Европа, която носи името си без прекъсване от 681 година. Това е страна, родена от духа, от вярата и от писмеността, заяви тя.

В края на речта си вицепрезидентът напомни символиката на буквата Б, избрана за емблема на форумите за кирилицата: "Това е първата буква от най-хубавите български думи – Бог, България, Благословия, Благодат и Благодаря", каза вицепрезидентът Илияна Йотова.