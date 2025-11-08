Мъж на 68 години е пострадал при пътен инцидент в района на мъглижкото село Ягода

Мъж на 68 години е пострадал при пътен инцидент тази сутрин по пътя Казанлък - Стара Загора в района на мъглижкото село Ягода. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР. Оказва му се медицинска помощ.

Инцидентът е настъпил в 9:46 часа. По първоначална информация джипът, управляван от мъжа, се е обърнал встрани от пътното платно. Той е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.

На място има полицейски екип. Няма затруднения в движението, посочиха още от полицията.

По-рано днес от ОДМВР - Стара Загора съобщиха за пътен инцидент на автомагистрала "Тракия", възникнал снощи между три леки и един товарен автомобил. Водачът на един от автомобилите е настанен в болница с опасност за живота.