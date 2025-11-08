Себастиен Ожие продължава да води на Рали Япония, лидерът в генералното класиране Елфин Еванс вече е втори

Пилотите на Тойота Себастиен Ожие и Елфин Еванс продължават да водят невероятно битка на Рали Япония, като след третия ден френският пилот все още води, но преднината му пред уелсеца е само 6,5 секунди. Еванс се възползва от проблемите на японеца Такамото Кацута, който излезе от пътя и се срина до девето място, и се придвижи на втората позиция, като утре ще се опита да атакува върха.

Елфин Еванс пристигна в Япония, което е предпоследното състезание за годината, с аванс от 13 точки пред Ожие и Каля Рованперя, като ще се опита за запази преднината си преди финала на сезона.

"Като цяло направихме добър ден, но можеше да сме още по-добри в последните два специални етапа", каза британецът Еванс, който подчерта, че атмосферните условия могат да се променят утре и да стане много по-трудно.

36-годишният Еванс вече спечели Рали Япония през 2023 и 2024, като се цели в първата си световна титла, докато 41-годишният Ожие се бори за девета.

"Свърших добра работа следобед, но можеше да съм по-добър сутринта. Трябва да сме готови за утре", каза Себастиен Ожие.

Засега условията в Япония са отлични, макар че трасето е хлъзгаво на моменти заради падналите листа и мъха по горските трасета на префектура Айчи, недалеч от връх Фуджи. Еванс спечели първите два специална етапа за деня, Ожие доминира в последните три.

На трета място е французинът Адриен Фурмо с Хюндай, който изостава от водача с 23,6 секунди.

Световният шампион от миналата година Тиери Нювил (Белгия, Хюндай) бе принуден да се откаже заради проблеми с трансмисията.

Класиране след третия ден на Рали Япония:

1. Себастиен Ожие (Франция, Тойота) - 2:32.55.0 часа

2. Елфин Еванс (Великобритания, Тойота) - на 6,5 секунди

3. Адриен Фурмо (Франция, Хюндай) - на 23,6 секунди

4. Сами Паяри (Финландия, Тойота) - на 45,4 секунди

5. От Тенак (Естония, Хюндай) - на 2:34.5 минути