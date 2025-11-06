Кале Рованперя записа най-добро време на старта на Рали Япония от Световния шампионат по автомобилизъм WRC

Кале Рованперя (Финландия, Тойота) даде най-добро време в пролога на Рали Япония от Световния шампионат по автомобилизъм WRC. Двукратният носител на титлата покри 2.75-километровото асфалтово трасе в "Курагайке Парк" с време 2:07.5 минути и изпревари с 0.1 секунди От Тенак (Естония, Хюндай).

"Късите дистанции никога не са лесни. Надявам се в утрешните отсечки да се представя по-добре, тъй като ще има по-широки пътища", заяви финландският пилот, цитиран от WRC.

Такамото Кацута (Япония, Тойота) зарадва местните фенове с трето място, изоставайки с допълнителна десета от секундата зад Тенак. Себастиан Ожие (Франция, Тойота) финишира на четвъртото място с пасив 0.4 секунди зад лидера Рованперя, а Сами Паяри (Финландия, Тойота) бе пети.

Лидерът в генералното класиране при пилотите Елфин Еванс (Великобритания, Тойота) заема шесто място преди шестте отсечки в петък. Уелсецът има преднина от 13 точки пред съотборниците си Ожие и Рованперя, които са равни с по 234 точки.