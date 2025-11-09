Френският пилот на Тойота Себастиен Ожие спечели Рали Япония и запази шансове за световната титла в Саудитска Арабия

Френският пилот на Тойота Себастиен Ожие спечели Рали Япония в неделя и запази шансове да стане световен шампион за девети път на състезанието в Саудитска Арабия в края на месеца, предаде АФП.

Ожие изпревари в Япония лидера в генералното класиране Елфин Еванс (Великобритания, Тойота), който имаше 13 точки аванс преди състезанието, но сега вече е само с 3 пред французина.

Тимът на Тойота направи пълен триумф в Япония, като зае всички места на подиума и след Ожие и Еванс трети се нареди младият финландски пилот Сами Паяри, който за първи път завършва на призово място.

Себастиен Ожие спечели максимума точки - 25 точки за победата, 5 за това, че бе най-бърз в единствения етап в неделя, както и още 5 за победата в "Пауър Стейдж", където изпревари Еванс с една десета от секундата.

Дъждът в неделя превърна трасета в пързалка и основна жертва бе французинът Адриен Фурмо с Хюндай, който излезе извън пистата в 15-ия специален етап. Неговото отказване позволи на 23-годишния Паяри да завърши трети.

Световната титла ще се реши на последното за сезона състезание в Саудитска Арабия между 25 и 29 ноември. Освен Елфин Еванс и Себастиен Ожие финландецът Кале Рованперя също има математически шансове да спечели трета световна титла, като изостава с 24 точки от лидера.

Класиране на Рали Япония:

1. Себастиен Ожие (Франция, Тойота) - 3:21.08.9 часа

2. Елфин Еванс (Великобритания, Тойота) - на 11,6 секунди

3. Сами Паяри (Финландия, Тойота) - на 2:16.6 минути

4. От Тенак (Естония, Хюндай) - на 3:18.1 минути

5. Грегоар Мюнстер (Люксембург/Хюндай) - на 6:48.7 минути



Временно класиране при пилотите: 1. Елфин Еванс (Великобритания, Тойота) - 272 точки 2. Себастиен Ожие (Франция, Тойота) - 269 3. Кале Рованперя (Финландия, Тойота) - 248 4. От Тенак (Естония, Хюндай) - 213 5. Тиери Нювил (Белгия, Хюндай) - 166



Класиране при конструкторите

1. Тойота - 692 точки (шампион)

2. Хюндай - 464

3. Форд - 191