Френският пилот на Тойота Себастиен Ожие спечели Рали Япония и запази шансове за световната титла в Саудитска Арабия

Христо Бонински
Себастиен Ожие, снимка: wrc.com
Айчи,  
09.11.2025 09:10
Френският пилот на Тойота Себастиен Ожие спечели Рали Япония в неделя и запази шансове да стане световен шампион за девети път на състезанието в Саудитска Арабия в края на месеца, предаде АФП.

Ожие изпревари в Япония лидера в генералното класиране Елфин Еванс (Великобритания, Тойота), който имаше 13 точки аванс преди състезанието, но сега вече е само с 3 пред французина.

Тимът на Тойота направи пълен триумф в Япония, като зае всички места на подиума и след Ожие и Еванс трети се нареди младият финландски пилот Сами Паяри, който за първи път завършва на призово място.

Себастиен Ожие спечели максимума точки - 25 точки за победата, 5 за това, че бе най-бърз в единствения етап в неделя, както и още 5 за победата в "Пауър Стейдж", където изпревари Еванс с една десета от секундата.

Дъждът в неделя превърна трасета в пързалка и основна жертва бе французинът Адриен Фурмо с Хюндай, който излезе извън пистата в 15-ия специален етап. Неговото отказване позволи на 23-годишния Паяри да завърши трети.

Световната титла ще се реши на последното за сезона състезание в Саудитска Арабия между 25 и 29 ноември. Освен Елфин Еванс и Себастиен Ожие финландецът Кале Рованперя също има математически шансове да спечели трета световна титла, като изостава с 24 точки от лидера. 

Класиране на Рали Япония:
1. Себастиен Ожие (Франция, Тойота) - 3:21.08.9 часа
2. Елфин Еванс (Великобритания, Тойота) - на 11,6 секунди
3. Сами Паяри (Финландия, Тойота) - на 2:16.6 минути
4. От Тенак (Естония, Хюндай) - на 3:18.1 минути
5. Грегоар Мюнстер (Люксембург/Хюндай) - на 6:48.7 минути

Временно класиране при пилотите:

1. Елфин Еванс (Великобритания, Тойота) - 272 точки
2. Себастиен Ожие (Франция, Тойота) - 269
3. Кале Рованперя (Финландия, Тойота) - 248
4. От Тенак (Естония, Хюндай) - 213
5. Тиери Нювил (Белгия, Хюндай) - 166 

Класиране при конструкторите 
1. Тойота - 692 точки (шампион)
2. Хюндай - 464
3. Форд - 191

 

 

