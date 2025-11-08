Възможностите за обучение и реализация в медицински университети в България се представят на уъркшоп "По стъпките на Хипократ" в Шумен

Възможностите за обучение и реализация в медицински университети в България се представят на уъркшоп "По стъпките на Хипократ" в Общински младежки дом - Шумен. Той е организиран от Фондация "Гален Темелков". В уркшопа се представят и възможностите за кандидатстване за годишните награди на фондацията.

Д-р Десислава Петрова от Фондация "Гален Темелков" съобщи за БТА, че събитието е насочено към заинтересованите към медицина ученици и към тези, които вече се обучават в университети. По думите ѝ уъркшопът дава отговор на въпроса какво да очакват те от приключението медицина.

"Идеята е да споделим опита си, да представим различните програми на различните медицински университети, да им помогнем да направят най-правилния за тях избор", каза още д-р Петрова. Тя поясни, че Фондация "Гален Темелков" осигурява вече шеста година награди и отличия и че в уъркшопа се разясняват процедурите за кандидатстване за тях.

"Имаме категории награди като "Кандидат-студент по медицина", "студент по специалност "Медицина", "Студент по специалност "Акушерка", "Студент по специалност "Медицинска сестра". Имаме и две отличия - "Белият ангел" (за медик, който практикува в България) и "Гален Темелков" (за завършващ в същата година в Медицинския университет във Варна студент)". Крайният срок за кандидатстване за наградите е 31 декември 2025 г.", съобщи д-р Петрова.

Уъркшопи "По стъпките на Хипократ" с ученици и представители на Фондация "Гален Темелков" са организирани успешно в Профилираната природоматематическа гимназия "Нанчо Попович" и в Средно училище "Сава Доброплодни", допълни д-р Петрова.

Фондация "Гален Темелков" организира през септември и четвърто издание на Националния стрийтбол турнир Shumen GT 3×3. Неправителствената организация направи и благотворителен коледен базар от 13 до 15 декември миналата година. Събитието се осъществи до Паметника на свободата, с подкрепата на Община Шумен.