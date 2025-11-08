Прекланям се пред таланта на децата, техните ръководители и родители, каза на концерт-спектакъла си "Гиздава" в Русе Десислава Добрева

Прекланям се пред таланта на децата, техните ръководители, хореографи, учители, педагози, диригенти и родители. Това каза Десислава Добрева по време на концерт-спектакъла си "Гиздава" в Русе. Той е част от националното ѝ турне в подкрепа на талантливи деца, партньор на което е Българската телеграфна агенция (БТА).

Над 400 момичета и момчета от русенски състави и клубове се включиха в благотворителната проява в зала „Арена Русе“. Всички приходи от нея ще бъдат дарени именно в тяхна подкрепа, както и за таланти в неравностойно положение, които се развиват в областта на изкуствата и спорта.

На сцената се изявиха още музикантите от "Лудо Младо Бенд", танцьорите от формация "Гераци", както и специалните гости на концерта Tenori d’Amore и Орлин Павлов.

Певицата започна с "Имала майка едно ми чедо" и "Кой уши байрака" и продължи с изпълнения на "Рада", "Гиздава" и др. нейни фолклорни песни, както и популярната "Тази нощ", "Македонско девойче", джаз интерпретация на "Омиле ми, Ягодо" и "Вървят ли двама". Хората в публиката спомогнаха за атмосферата по време на "Песен на Червената шапчица" с включени светлини от мобилните си телефони. В изпълненията на "Брала мома къпини", "Дос", "Йовано, Йованке", "Седнало е Джоре дос", "Я кажи ми, облаче ле бяло" и др. заедно с Деси Добрева се включиха още редица млади изпълнители и танцьори, сред които представители на детско - юношески фолклорен ансамбъл "Зорница", акробатичен клуб "Локомотив", спортен клуб "Акро", мажоретен състав "Екстрийм", клуба по спортни танци "Настроение", фолклорен ансамбъл "Русчуклийче", фолклорно танцово студио "Зора", фолклорен танцов ансамбъл "Здравец", танцово студио "Импулс", балетно студио "Арт Денс Класик", детски хор "Дунавски вълни", хор, китарен квартет, Стефания Горначка и други възпитаници на Национално училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов", вокална група "Щурчета" от Тутракан, трио "Дива", Петър Илиев, вокална школа "Приста войс", Деница Банкова от Свищов, вокална школа "Ню Войсис", квартет "Слънце" и др.

Спектакълът завърши с песен, посветена на България, "Марику", "Петър, Румяна думаше", хороводна китка, както и бисово изпълнение на "Катерино моме".

Турнето започна на 4 юли в Стара Загора и включваше още изяви в Бургас, Велико Търново, Варна и Пловдив. Последният концерт-спектакъл "Гиздава" е планиран за 7 декември в зала 1 на НДК в София.