Не е добра идея хората, които фалираха "Булгартабак", да се упражняват върху рафинерията в Бургас, коментира пред журналисти председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев на въпрос за възможността "Лукойл Нефтохим Бургас" да бъде придобит от "Български енергиен холдинг" след заседание на Националния съвет на партията.

"Моят коментар се надявам да не бъде приет като особено краен, но хората, които фалираха "Булгартабак", дадоха ни Държавната петролна компания, която след като изхарчи няколко десетки милиона, не направи нищо и беше закрита, дадоха ни магазини за хората, от които още чакаме първият да бъде открит и дали ще има кисело мляко в него, да си упражняват меринджейските способности върху най-голямата рафинерия на Балканите и от тях да зависи дали ще има бензин и дизел по бензиностанциите и дали ще има гориво за самолетите, не мисля, че е добра идея", каза Асен Василев.

"Когато се придобива актив от такъв мащаб, международен, се работи с някоя от големите инвестиционни банки по целия свят, работи се с огромни екипи, които прекарват обикновено 12 месеца в пълна оценка на активите, запасите, готовността на пазара и след това решават по какъв начин и на каква стойност да се придобие такъв актив. Това не е като да си купиш чифт обувки", каза още той.

Все още нямаме внесен бюджет за следващата година, коментира Василев. Той посочи, че покрай "Лукойл" темата за бюджета започва да бяга от фокуса на общественото внимание. Приемането на бюджет в най-добрия случай отнема четири седмици, обикновено отнема шест, което означава, че ако в рамките на следващата седмица не се внесе бюджет в Народното събрание и не тръгне процедурата, шансът да стигнем до 1 януари без приет бюджет е немалък, смята Асен Василев. Поне парламентът ще трябва да работи между Коледа и Нова година, за да можем да приемем бюджет, допълни той.

Причината да нямаме внесен бюджет е, че този бюджет не става, защото бърка в джоба на българските граждани и фирми, за да сложи в касичките на Пеевски и да защити неговите бухалки, смята още Асен Василев. Има абсолютно скандални неща, като например увеличенията в Антикорупционната комисия, коментира той и отбеляза, че в рамките на година техните заплати ще се вдигнат с над сто процента. Тук е крайно време мандатоносителят да си влезе в роля, а не да бяга по тъча, заяви Василев. Според него ГЕРБ трябва да решат дали ще се държат като дясна партия и няма да позволят вдигане на данъците.

Новоизбраният заместник-председател на партията Николай Денков също коментира темата за "Лукойл". От вчера всичко, което ще се случи оттук нататък, е отговорност на управляващите, заяви той. След като за 30 секунди могат да приемат такъв закон, оттук нататък последствията могат да са 30 години, допълни той, визирайки одобрените вчера от парламента законови промени, свързани с функциите на особения управител на активите на "Лукойл“ в България.

Това, което се случи в петък, е разширяване на правомощията, този особен управител да може да продава рафинерията не на българската държава, а на който си иска на каквато си иска цена, коментира Асен Василев. По думите му това отваря възможността за всякакви искове по всички международни арбитражи. Неслучайно, ако погледнете в Германия, където още 2022 г. сложиха особен управител, собствеността още не е отнета, отбеляза Василев. Според него със сигурност закон, който дерогира правото на частна собственост в България, трябва да стигне до Костинтуционния съд и конституционна жалба по този закон ще има.

По-рано днес Националният съвет на "Продължаваме Промяната" избра Николай Денков за заместник-председател на партията и прие етични правила за всички членове на партията.