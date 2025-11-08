Столични полицаи иззеха около 150 килограма марихуана, задържани са двама души, съобщиха от СДВР

При специализирана полицейска операция, проведена от служители на сектор „Наркотици“ и Второ Районно управление са иззети над 150 килограма марихуана, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) на сайта си.

На 6 ноември в изоставена сграда в квартал „Орландовци“ полицаите са окрили и иззели 13 килограма марихуана, разпределена във вакуумирани пликове и 71 кашона с тревиста маса, всеки с тегло по два килограма. При извършени оперативно-издирвателни действия са установени частна фирма, която стопанисва сградата, както и управителят ѝ.

С полицейска мярка за срок до 24 часа по случая са задържани двама мъже - 64-годишния управител и 46-годишен мъж. Управителят има предишни криминални прояви за измами с документи, а 46-годишния мъж е известен на полицията за кражби. По-късно на по-младия мъж е повдигнато обвинение и той е задържан за срок до 72 часа.

По случая е образувано досъдебно производство по Наказателния кодекс.

В края на октомври т.г. столичната полиция установи съхранителна база, в която са открити над десет килограма марихуана и около четири килограма синтетични наркотици, включително и кокаин, съобщи на брифинг директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Любомир Николов. По данни на СДВР заловеното количество наркотици може да се разпредели на над 100 хиляди дози, които на пазара се равняват на около 1 млн. лв.