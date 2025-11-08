В Културен център "Остави следа" в самоковското село Горни Окол се състоя празник, посветен на автентичните песни. Мелодиите, които чуха присъстващите, са записани аудио файлове и са се пеели някога от самодейците в певческите групи в населеното място, каза пред журналисти отговорникът на културната институция Диана Стоянова.

Тя обясни, че местната жителка Стания Стоянова ѝ е дала диск от 2014 г. с автентични песни. Те са го презаписали и вече ще може да се предава от поколение на поколение. Стоянова коментира, че за съжаление вече няма певческа група в селото и изрази надежда песните да се предадат на по-младото поколение. На флашка са записани 18 песни. "Винаги съм насреща и с удоволствие бих помогнала с това, което зависи от мен, но трябва и хора, които да са сериозни и да репетират“, каза тя.

Диана Стоянова подари на бабите от селото флашки с автентични песни, а програмата бе съпроводена с музикални поздрави.

Тази година Културен център "Остави следа" навърши две години. Диана Стоянова поясни, че в центъра се организират театри, базари, има йога и тренировки.

Показана бе и автентична горнооколска носия.