Подробно търсене

Собственикът на Наполи Аурелио Де Лаурентис нарече стадион "Диего Марадона" "сметище"

Христо Бонински
Собственикът на Наполи Аурелио Де Лаурентис нарече стадион "Диего Марадона" "сметище"
Собственикът на Наполи Аурелио Де Лаурентис нарече стадион "Диего Марадона" "сметище"
Снимка: AP Photo/Gregorio Borgia
Неапол,  
09.11.2025 13:31
 (БТА)

Собственикът на футболния Наполи Аурелио Де Лаурентис определи клубния стадион "Диего Марадона" като "сметище" и заяви, че той спешно се нуждае спешно от смяна, предаде ДПА.

Де Лаурентис беше силно критичен към остарялото спортно съоръжение и призова властите на Неапол да му позволят да построи нов стадион, за да увеличи приходите и да даде възможност на клуба да се конкурира със своите северно италиански и европейски съперници. Милан и Интер Милан могат да генерират до десетки милиони евро от мачове от Шампионската лига, а Де Лаурентис каза на Футболния бизнес форум в Милано: „Можем да получим само до 3 милиона от това сметище "Марадона". Това е доста голяма разлика, нали?

"Казах същото, когато Анчелоти пристигна. Пари Сен Жермен плаща същия наем за стадиона си като нас, но те имат пълна ексклузивност и печелят 100 милиона евро годишно, докато ние имаме достъп само за три дни: преди, по време и след мача.
Това е стар стадион, с лекоатлетическа писта и дори ров, който отдалечава феновете“, добави футболният бос.

Милан и Интер обявиха планове да съборят "Сан Сиро" и да го заменят с модерен стадион, след като го купят от Общината в Милано.

Де Лаурентис, който заяви, че ще финансира нов стадион със 70 000 места за Наполи, добави: "Властите тук са най-големите врагове на футбола. Те не осъзнават, че има 25 милиона потенциални избиратели, които се интересуват от този спорт. Нуждаем се от повече гъвкавост. Нека клубовете строят или преустройват стадиони с интегрирани жилищни проекти. Тези приходи могат да поддържат дългосрочни инвестиции", смята той.

 

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:54 на 09.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация