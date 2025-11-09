Собственикът на Наполи Аурелио Де Лаурентис нарече стадион "Диего Марадона" "сметище"

Собственикът на футболния Наполи Аурелио Де Лаурентис определи клубния стадион "Диего Марадона" като "сметище" и заяви, че той спешно се нуждае спешно от смяна, предаде ДПА.

Де Лаурентис беше силно критичен към остарялото спортно съоръжение и призова властите на Неапол да му позволят да построи нов стадион, за да увеличи приходите и да даде възможност на клуба да се конкурира със своите северно италиански и европейски съперници. Милан и Интер Милан могат да генерират до десетки милиони евро от мачове от Шампионската лига, а Де Лаурентис каза на Футболния бизнес форум в Милано: „Можем да получим само до 3 милиона от това сметище "Марадона". Това е доста голяма разлика, нали?

"Казах същото, когато Анчелоти пристигна. Пари Сен Жермен плаща същия наем за стадиона си като нас, но те имат пълна ексклузивност и печелят 100 милиона евро годишно, докато ние имаме достъп само за три дни: преди, по време и след мача.

Това е стар стадион, с лекоатлетическа писта и дори ров, който отдалечава феновете“, добави футболният бос.

Милан и Интер обявиха планове да съборят "Сан Сиро" и да го заменят с модерен стадион, след като го купят от Общината в Милано.

Де Лаурентис, който заяви, че ще финансира нов стадион със 70 000 места за Наполи, добави: "Властите тук са най-големите врагове на футбола. Те не осъзнават, че има 25 милиона потенциални избиратели, които се интересуват от този спорт. Нуждаем се от повече гъвкавост. Нека клубовете строят или преустройват стадиони с интегрирани жилищни проекти. Тези приходи могат да поддържат дългосрочни инвестиции", смята той.