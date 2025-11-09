Окръжният съд в Стара Загора разглежда мярката за неотклонение спрямо четиримата мъже, обвинени за кражба на гориво от тръбопровод

В Окръжен съд - Стара Загора даде ход на делото по внесено искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" по отношение на четиримата мъже, обвинени за кражба на дизелово гориво от тръбопровод край града.

Пред медиите Нейка Тенева, прокурор по делото от Окръжната прокуратура в Стара Загора, посочи, че към настоящия момент е налице обоснованото предположение, че обвиняемите са извършили престъплението, както и са налице доказателства, че могат да се укрият или да извършат друго престъпление. "Работата по случая продължава и дори тя тепърва започва. Всички предположения подлежат на проверка. Всеки е привлечен за по две обвинения. Едното обвинение е за кражба в особено големи размери и представляващо особено тежък случай, а другото обвинение е за участие в група, извършваща престъпления в страната, като целта на извършване на тези престъпления е придобиване на имотно благо", каза Нейка Тенева.

Валентин Димитров, адвокат на единия от обвиняемите, посочи пред медиите, че по така повдигнатите обвинения защитниците са категорични, че няма съпричастност за извършеното деяние, още повече за кражба в особено големи размери, представляващо особено тежък случай. "Самият диспозитив на обвинението опровергава тази правна квалификация, тъй като държавното обвинение твърди, че са отнети около седем тона дизело гориво, стойността на което по най-елементарни изчисления възлиза на 15 000 лева. За да е налице този престъпен състав е необходимо размерът да бъде 140 минимални работни заплати. Да не говорим, че не е изяснено чия собственост е този тръбопровод. Не е разпитан представител на "Лукойл", защото се твърди, че е тяхна собственост и ред други обстоятелства, които изключват деянието", каза адвокатът.

Защитникът на друг от обвиняемите - Минчо Николов, коментира пред медиите, че по делото до настоящия момент е представен разпит на един свидетел – полицейски служител, за който в залата защитниците са изразили съображения, че е недопустимо да бъде разпитван в това качество, защото е извършвал оперативна работа по делото. "Коментирани бяха и специални разузнавателни средства, за които също считаме, че е недопустимо без да са изготвяни веществени доказателства за това. Считам, че доказателства по делото за тези две обвинения няма. Няма и съпричастност към нито един от обвиняемите по тези престъпления, още по-малко към престъпно сдружаване между тях през месец юли 2025 г. Няма разпитан представител на "Лукойл" в никакво качество и не знам дали и кога са установили за кражбата и дали има такава", посочи Минчо Николов.

Адвокатите на четиримата обвиняеми поискаха от съда те да бъдат освободени или им бъде наложена по-лека мярка за неотклонение. Решението на Окръжния съд в Стара Загора ще бъде обявени по-късно днес.

Припомняме, че на брифинг заместник-окръжния прокурор на Стара Загора Митко Игнатов поясни, че преди години от "Нефтохим" е имало такива незаконни присъединявания към тръбопровода, но компанията "Лукойл" е въвела специална система с датчици, които отчитат промяна в налягането на определени разстояния от тръбопровода и по този начин много лесно установява, когато има незаконно присъединяване и източване на гориво.