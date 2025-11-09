Трагедии, разиграли се в един и същи ден в Италия, породиха въпроси за различните аспекти на сигурността

Две трагедии, разиграли се в един и същи ден в два италиански мегаполиса, повдигнаха темата за различните аспекти на сигурността в Италия.

На 3 ноември в центъра на Рим се срути вътрешността на средновековната кула "Конти". По точно срутванията бяха две във вътрешността на сградата, в която са в ход реставрационни дейности от три години.

Кулата „Конти“ е средновековна, едно време е била 50-60 метра висока, но сега е 29 метра висока и се намира на площад „Корадо Ричи“, там където се срещат булевард „Кавур“ и булевардът на „Императорските форуми“. Кулата е издигната през девети век от благородническото семейство Конти, произхождащо от община Аняни. В последващите векове кулата е укрепена и разширена, по-специално в периода 1203-1216 г. по инициатива на папа Инокентий Трети, който е бил част от семейство Конти. Сградата по онова време е сред най-впечатляващите сгради в Рим. През вековете тя обаче претърпява щети при различни земетресения. В резултат на труса от 1349 г. кулата става необитаема и до 1620 г. е напълно изоставена. Тогава започва нова реконструкция на средновековния „небостъргач“. Последват нови земетресения, които също нанасят щети на обекта. Следва и нова реконструкция и укрепване на кулата през 17-и век. През 1937 г. кулата е предоставена на разположение от фашисткия диктатор Бенито Мусолини на Националната федерация на италианските ардити - елитни части от италианската армия, отличили се през Първата световна война. След това до 2006 г. в кулата се помещават общински офиси, но после сградата е опразнена и изоставена на произвола на съдбата и времето. През 2022 г. Столичната служба за надзор на обектите на културното наследство започва операция по реставрация и укрепване на кулата с цел тя да се превърне в музей към комплекса на "Императорските форуми". Финансирането на тези реставрационни дейности става със средства, отпуснати на Италия по плана за устойчивост и развитие.

Първоначално във връзка с инцидента в кулата „Конти“ се съобщаваше за трима пострадали души – строителни работници, участващи в реставрацията на обекта. От тях един беше с мозъчно-черепна травма и беше откаран в болница в сериозно състояние. После се оказа, че в кулата е затрупан още един работник – 66-годишният румънец Октав Стоичи. Спасителни екипи с риск за живота си в продължение на 11 часа работиха за изваждането на мъжа. Операцията беше следена на живо от италианските медии. Италианският премиер Джорджа Мелони написа в акаунта си във „Фейсбук“, че следи с безпокойство усилията по спасяването на работника и изразява благодарност на всички участници в спасителната акция. Стоичи беше изваден жив от частично срутилата се сграда, но радостта на спасителите беше краткотрайна. Работникът почина малко след това.

Темата се превърна в една от водещите за италианските медии и помрачи честванията на Националния ден на италианското обединение и на въоръжените сили, отбелязван на 4 ноември. Заради трагедията с румънския работник някои от церемониите за 4 ноември в Рим бяха отменени, припомня АНСА. А на 5 ноември в италианската столица беше обявен ден на траур за Октав Стоичи и знамената на общинските сгради бяха свалени наполовина по разпореждане на кмета на Рим Роберто Гуалтиери, припомня АНСА.

Италиански прокурори започнаха разследване на причините, довели до трагедията, коствала живота на румънския работник. Разследването се води за непредумишлено убийство и за причиняване на разрушения. В хода на разследването ще се проверява щателно и договорът, съгласно който строителният екип, към който е принадлежал Стоичи, е реставрирал историческата сграда.

Италиански управници изразиха съболезнования към близките на загиналия румънец. Но според италианските синдикати трагедията в кулата „Конти“ е поредният случай на смърт на работното място от една дълга поредица. От януари до септември на настоящата година 575 работници са загинали на работното си място в страната, посочва Франс прес, като се позовава на данни на Националния институт за застраховане срещу трудови злополуки. Повечето от тези жертви са мъже. Смъртните случаи най-често са в строителството, в индустрията и селското стопанство при инциденти с машини, в логистичния и транспортния отрасъл. Тези данни показват, че средно по около двама работници на ден загиват на работното си място в Италия. В същия ден, в който загина Октав Стоичи, още четирима работници намериха смъртта си на работните си места в областите Сардиния, Ломбардия, Пиемонте и Кампания, припомня Франс прес.

Трудовите злополуки в Италия се превръщат в истински бич за страната, коментира френската новинарска агенция. Според Натале ди Кола, главен секретар за Рим и за областта Лацио в синдикалната федерация Обща италианска конфедерация на труда в „една здрава страна 66-годишният Октав нямаше да се озове на строителна площадка, принуден да изпълнява мъчителни, трудни и опасни дейности, за да изкарва прехраната си“, пише изданието „Колетивита“. „Всичко това трябва да се промени“, допълва Ди Кола.

Трагедията с Октав Стоичи се разигра няколко дни, след като правителството на Джорджа Мелони прие наредба, въвеждаща спешни мерки за действие с цел повишаване на сигурността на работното място, посочва Франс прес. Сред тези мерки е въвеждане на изискване за електронен бадж за всички работници на строителни площадки, в това число и за подизпълнителите. Сред спешните мерки е и назначаването на нови инспектори, които ще следят дали се спазват изискванията за безопасност на работното място. Ще бъдат назначени и повече карабинери, които също ще се занимават с подобни проверки. Ще се въведат и бонуси за компаниите, които имат най-малко трудови злополуки.

Пред Франс прес италианският работник Антонио Ферара, чиято ръка през февруари 2022 г. беше смазана от преса във фабрика в град Канту, разказва, че разследването на инцидента тогава е показало, че във фирмата не е имало никакви системи за сигурност. Ферара разказва и, че след като е бил интервюиран за работното място и одобрен за работата, колегите му са му показали набързо машините, с които ще работи, но това не е било изобщо достатъчно като обучение как да се борави с тях. Според Ферара вероятно инцидентът, при който ръката му е била смазана, се е дължал на лоша маневра с машината, която той е направил, бидейки недобре обучен. Пред изданието „Домани“ Ферара, който днес е на 28 години, показва видимите белези от трудовата злополука и споделя, че обучението му да борави с машината, която е смазала ръката му, е продължило само около 10 минути.

Според синдикални организации трудовите злополуки се дължат най-често на това, че фирмите предпочитат да икономисват средства и за това не обръщат внимание на сигурността на работното място и на обучението на работниците, отбелязва Франс прес. „Животът на работниците трябва да бъде уважаван и защитаван, за да се стигне до нула смъртни случаи на работното място“, казва Ивана Веронезе, синдикален секретар в синдикалната организация Италиански съюз на труда, цитирана от Франс прес.

Кулата „Конти“ в Рим, в която на 3 ноември се разигра трагедията с румънския работник, се намира в близост до редица италиански археологически обекти и исторически паметници. Наблизо са Колизеят, "Императорските форуми", Капитолийските музей и внушителната сграда на "Олтара на Отечеството". В района тече усилена строителна дейност по изграждане на нова станция на метрото на площад „Венеция“. Смъртта на строителния работник в кулата сега поражда и въпроси доколко са сигурни и укрепени вековните исторически паметници в Рим и на други места в страната и доколко са обезопасени мащабните строителни дейности, извършвани в столицата и на други места в Италия, отбелязват италиански медии.

А същевременно трагедията стана неочакван повод и за спор между Италия и Русия. Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че докато италианското правителство продължава да пилее парите на данъкоплатците за оказване на военна подкрепа за Украйна, то Италия - от икономиката й до кулите й - ще рухне напълно, припомня АНСА. Този коментар възмути италианските управляващи и в министерството на външните работи на Италия беше извикан руският посланик в Рим Алексей Парамонов, който обаче не дойде на срещата, а изпрати своя заместник. Външният министър на Италия Антонио Таяни каза, че коментарите на Захарова само ще укрепят подкрепата на Рим за Украйна, допълва АНСА.

В същия ден, в който в Рим се разигра трагедията в кулата "Конти", в Милано в подножието на кулата „Уникредит“, се разигра друга трагедия, отбелязват италиански медии, сред които АНСА, „РАИ Нюз“, „Скай Ти Джи 24“ и „Ти Джи Ком 24“. Там на площад „Гае Ауленти“ 43-годишната Анна Лаура Валсеки, отиваща на работа, беше намушкана с нож от 59-годишния Винченцо Лани, когото жената изобщо не познавала. Престъплението беше извършено под бдителния взор на разположените на площада камери за наблюдение. Кадрите от камерите, които се завъртяха в италиански медии, показаха, как Анна Лаура върви през площада и гледа телефона си, а отзад се приближава Лани, който вади нож и наръгва жената в гърба с такава сила, че ножът остава забит в тялото на жертвата, докато мъжът се отдалечава невъзмутимо. Жената пада на земята. След това на мястото идват хора, които се опитват да й помогнат. Те викат полицията и Бърза помощ, както и съпруга на Анна Лаура, с когото тя е говорила по телефона малко преди да бъде нападната. Жената остава в съзнание през цялото време. Тя е откарана в болница в сериозно състояние и там веднага е оперирана. Животът й е вече извън опасност, но състоянието й остава тежко.

През това време полицията разпространи кадрите от охранителните камери, на които се вижда ясно нападателят. В същия ден с полицаите се свърза жена, разпознала от кадрите своя брат близнак, с когото от години не общувала, тъй като той бил саможив и особняк. Благодарение на нейните показания и на други свидетели, мъжът беше заловен в хотел в Милано.

Разследването показва, че това не е негово първо нападение. Преди 10 години той намушкал посред улицата двама пенсионери в градчетата Вила Ди Серио и Алцано Ломбардо в провинция Бергамо. За тези нападения е бил осъден на следващата година на 8 години затвор и на 3 години въдворяване в психиатрично заведение. По време на процеса мъжът обяснил, че не е бил на себе си, когато е атакувал жертвите си, но съдът е преценил, че той е бил в състояние да разбира какво върши. Мъжът се е разкаял и е изпратил извинителни писма на ранените от него пенсионери. В последно време той е бил на психиатрично лечение и живеел в специализирана общност, но по неизвестни причини неотдавна я е напуснал.

Сега по време на разпитите във връзка с новото престъпление, което е извършил, нападателят разказал, че целта му е била да отмъсти на италианския финансов гигант "Уникредит", съобщава „РАИ Нюз“. Преди 12 години мъжът е работил за компютърна фирма, която имала разнородни клиенти в това число и компанията Уникредит. Мъжът работел именно с „Уникредит“, но в крайна сметка бил уволнен от фирмата и смятал, че това е станало по вина на клиента „Уникредит“. Ето защо той искал да си отмъсти именно на тази компания, като наръга с нож неин служител.

В деня на нападението той пристигнал на площад „Гае Ауленти“ и огледал минаващите оттам хора. Така набелязал жертвата си, за която предполагал, че щом се намира на площада, в подножието на кулата „Уникредит“, тя обезателно работи за тази финансова институция. Жертвата наистина била финансов мениджър, но не в "Уникредит", а в компанията „Финломбардия“. Това е финансова фирма към областта Ломбардия, в която се намира Милано. Компанията оказва подкрепа на местни предприемачи и на изследователски институции и се помещава в сграда, намираща се на площад „Гае Ауленти“, която "Уникредит" отдавала под наем на други фирми.

Площад „Гае Ауеленти“ в Милано е близо до железопътната гара „Гарибалди“. Там има много модерни сгради, сред които и двата небостъргача, обсипани със зеленина и известни като „Вертикалната гора“. Площадът е открит през 2012 г. Кръстен е на италианската архитектка Гаетана (Гае) Емилия Ауленти, починала на 84-годишна възраст през същата година. Тя е многопрофилен архитект, индустриален дизайнер и визуален артист. Участва в проектите за създаването на „Музея Орсе“ в Париж, за изграждането на центъра за изкуства „Помпиду“ в Париж, за реновирането на музея „Палацо Граси“ във Венеция, за трансформирането на конюшните на двореца „Куиринале“ в Рим в експозиционна площ, за обособяването на Националния музей на изкуствата в Каталуния, за създаването на Музея на азиатското изкуство в Сан Франциско, за реновирането на сградата на посолството на Италия и на италианския културен институт в Токио, за изграждането на италианския павилион за световното изложение в Севиля през 1992 г. Ауленти е проектирала и офис оборудване за фирмата за офис машини „Оливети“, колекция от мебели за мебелната компания „Полтронова“, лампи за компанията за осветителни тела „Фонтана Арте“, шоуруми на автомобилоконструктора „Фиат“ в Торино, Цюрих и Брюксел, комплект от часовник, химикалка и писалка за модната къща „Луи Вюитон“. В Италия Гае Ауленти с разнородните си постижения е възприемана като символ на женската сила и на таланта на работещата и творящата модерна италианска жена. Донякъде към този тип жени спада и жертвата на атаката на площада, носещ именно името на Гае Ауленти.

На площада се издигат три сгради, формиращи комплекса „Уникредит“. Сред тях се откроява кулата „Уникредит“, известна и като сграда „Уникредит А“. Тя е с височина 230 метра и има 31 етажа. Сградата „Уникредит B“ е с височина от 100 метра и има 21 етажа. Сградата „Уникредит С“ е с височина 50 метра и има 11 етажа. Разгърнатата площ на трите сгради е съответно 1000, 800 и 1200 квадратни метра. Със своите 230 метра кулата „Уникредит“ или „Сградата А“ е най-високата сграда в Италия сега. Този рекорд тя подобрява благодарение на 78-метрова структура-стрела с формата на отворена спирала на покрива й, изградена така, че да устои на бурен вятър и на обилен снеговалеж.

Целият комплекс на трите сгради, опасващи площада „Гае Ауленти“, е замислен да покаже на италианците и на света една модерна трактовка на италианските градове, известни със своите живописни площади и древни кули. Площадът напомня също така и на модерен амфитеатър. Насред него има три фонтана, които привличат през лятото много туристи. Самият площад насред лятото остава винаги в сянката на трите кули около него и това също го прави атрактивен за бягство от летните жеги. Насред площада има и три кръгообразни модерни „кратера“, през които човек може да хвърли поглед и към усвоената подземна част на зоната. Целият комплекс е дело на аржентино-американския архитект Сезар Пели, починал през 2019 г. на 93-годишна възраст. Зоната символизира модерността на италианските градове, в които сигурността трябва да е фактор по подразбиране. Но нападението срещу 43-годишната Анна Лаура, извършено посред бял ден там, повдигна въпроса за сигурността на населените места в страната. Левоцентристката опозицията разкритикува управляващите, че не работят достатъчно в тази насока, докато управляващите припомнят, че Милано от 2016 г. се управлява от кмет левоцентрист – Джузепе Сала.

В отговор на критиките относно усилията на управляващите в Италия в областта на сигурността, на 6 ноември в пост в акаунта си във „Фейсбук“ италианският премиер Мелони заяви, че през последните три години са били наети почти 37 400 нови полицаи, а до 2027 г. ще бъдат наети още 31 500. Милиарда и половина евро са отделени за подновяване на договорите на служителите в сектора, заложено е и средно месечно увеличение на възнагражденията от 198 евро, заяви още Мелони. Тя подчерта, че управляващите са направили инвестиции в подобряване на структурите, средствата и технологиите за гарантиране на сигурността. В наредбата за сигурността, приета по-рано през годината, са предвидени и по-бързи и ефективни средства срещу незаконното заемане на жилища, джебчийството, просията на деца, бунтовете в затворите и измамите на възрастни хора. „Въведохме по-тежки наказания за тези, които заплашват и нападат нашите мъже и жени в униформа и засилихме правната защита на полицейските и военните служители, които биват разследвани или обвинени за действия, свързани с изпълнението на служебните им задължения“, изтъкна още Мелони. „Освен това увеличихме охраната в най-чувствителните зони: болници, гари, училища и предградия. През последните години бяха извършени милиони проверки, като присъствието на държавата на територията стана все по-стабилно“, заяви тя. Премиерката изтъкна и усилията в борбата с мафията, довели до залавянето на 108 издирвани лица, 278 мащабни операции, хиляди арести, 6,5 милиарда евро конфискувани от активи, придобити в резултат на престъпна дейност.

„Ние не игнорираме реалността и знаем добре, че съществуват критичноважни проблеми и сериозни факти, които тревожат гражданите. Ние поправяме десетилетия на небрежност и подценяване. Именно затова не възнамеряваме да отстъпим нито милиметър и се стремим да правим все повече. Ще продължим да укрепваме, подобряваме и да се намесваме. Защото сигурността на италианците е ежедневна отговорност и ангажимент, който възнамеряваме да изпълним докрай“, заключи Мелони в поста си, цитиран от италианската информационна агенция АНСА.

Във връзка с нападението срещу 43-годишната жена в Милано, което за щастие нямаше летален изход, италиански медии припомниха, че според данни на италианското министерство на вътрешните работи миналата година в Италия са извършени 319 предумишлени убийства, от които 113 са убийства на жени. Това е спад спрямо 2015 г., когато в страната са били извършени 475 предумишлени убийства, от които 145 на жени, показват данните. Според временни данни на вътрешното министерство за периода 1 януари – 31 юли на настоящата година са били извършени 184 убийства спрямо 178 през същия период на миналата година, посочва „Скай Ти Джи 24“.