Подробно търсене

Италиански пожарникари извадиха затрупан румънски работник, заклещен в продължение на часове в частично срутена средновековна кула в центъра на Рим

Светослав Танчев
Италиански пожарникари извадиха затрупан румънски работник, заклещен в продължение на часове в частично срутена средновековна кула в центъра на Рим
Италиански пожарникари извадиха затрупан румънски работник, заклещен в продължение на часове в частично срутена средновековна кула в центъра на Рим
Историческата средновековна кула "Торе дей Конти", разположена недалече от Римския форум в центъра на Рим, е обхваната вчера от причинен от отломки облак след второ срутване при реставрационни дейности. Снимка: AP/Domenico Stinellis
Рим,  
04.11.2025 01:53
 (БТА)

Италиански пожарникари извадиха късно снощи румънски работник, заклещен в продължение на часове под развалините на средновековна кула, частично срутена по време на реставрационни дейности в центъра на италианската столица Рим, предаде Асошиейтед прес.

Видеокадри, излъчени по италианската държавна телевизия РАИ, показаха трима спасители, които качват мъжа на телескопична стълба, след което слизат с него и го пренасят на носилка в линейка на бърза помощ.

Състоянието му още не е ясно, но според противопожарната служба в Рим той е в съзнание.

Спасителите бяха изправени пред трудна задача, опитвайки се да използват прозореца на първия етаж, за да се доближат до заклещения работник. Но те бяха принудени да се оттеглят след облак, причинен от отломки, докато конструкцията продължаваше да се руши. Друг подход с две стълби също бе преустановен и вместо това беше изпратен дрон.

С настъпването на тъмнината италианските пожарникари издигнаха с кран гигантски тръби, за да изсмучат отломките от прозореца на втория етаж. Те продължиха работата си до късно през нощта.

Кметът на Рим Роберто Гуалтиери каза по-рано пред журналисти, че работникът говори със спасителите и използва кислородна маска. Гуалтиери добави, че спасителите работят с изключителна предпазливост в "много деликатна операция по изваждането" му, за да избегнат по-нататъшни срутвания.

Трима други работници по-рано бяха извадени невредими след първоначалния инцидент, станал вчера по обяд, заяви говорителят на противопожарната служба Лука Кари. Друг спасен преди това работник на 64 години бе хоспитализиран в критично състояние. Италианската телевизия РАИ съобщи, че той е бил в съзнание, но е със счупен нос.

Няма пострадали пожарникари по време на спасителната операция.

/СХТ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

04.11.2025 02:21

Изваденият по-рано румънски работник, затрупан в продължение на часове в частично срутена средновековна кула в Рим, е починал

Изваденият късно снощи от италиански пожарникари румънски работник, затрупан в продължение на часове под развалините в частично срутена по време на реставрационни дейности средновековна кула в Рим близо до Колизеума, е починал, предаде Ройтерс, като се позова на местни италиански медии.
03.11.2025 20:55

Пожарникари в Рим се опитват да спасят затрупан работник под рухналата средновековна кула

Италианските спасителни служби продължават спасителната операция за румънски работник, затрупан от часове под руините на средновековна крепост в централната част на Рим, срутила се частично близо до Колизеума, предаде Ройтерс. "Опитваме се да го
03.11.2025 14:01

АНСА: Трима работници бяха ранени при рухване на историческа кула в Рим

Шейсет и четири годишен работник беше ранен при реставрационни дейности на историческа кула в центъра на Рим, предаде АНСА. Кулата на графовете на Булеварда на имперските форуми в центъра на Рим се е срутила частично. От развалините е бил изваден

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 03:19 на 04.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация