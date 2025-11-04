Изваденият по-рано румънски работник, затрупан в продължение на часове в частично срутена средновековна кула в Рим, е починал

Изваденият късно снощи от италиански пожарникари румънски работник, затрупан в продължение на часове под развалините в частично срутена по време на реставрационни дейности средновековна кула в Рим близо до Колизеума, е починал, предаде Ройтерс, като се позова на местни италиански медии.

Мъжът е бил изваден жив и в съзнание от спешните служби късно снощи и е бил откаран в болница в тежко състояние, но по-късно е починал, съобщи началникът на римската полиция Ламберто Джанини.

Видеокадри, излъчени по италианската държавна телевизия РАИ, показаха по-рано трима спасители, които качват мъжа на телескопична стълба, след което слизат с него и го пренасят на носилка в линейка на бърза помощ.

Спасителите бяха изправени пред трудна задача, опитвайки се да използват прозореца на първия етаж, за да се доближат до заклещения работник, посочва Асошиейтед прес. Но те бяха принудени да се оттеглят след облак, причинен от отломки, докато конструкцията продължаваше да се руши. Друг подход с две стълби също бе преустановен и вместо това беше изпратен дрон.

С настъпването на тъмнината италианските пожарникари издигнаха с кран гигантски тръби, за да изсмучат отломките от прозореца на втория етаж. Те продължиха работата си до късно през нощта.

Кметът на Рим Роберто Гуалтиери каза по-рано пред журналисти, че работникът разговаря със спасителите и използва кислородна маска. Гуалтиери добави, че спасителите работят с изключителна предпазливост в "много деликатна операция по изваждането" му, за да избегнат по-нататъшни срутвания.

Трима други работници по-рано бяха извадени невредими след първоначалния инцидент, станал вчера по обяд, заяви говорителят на противопожарната служба Лука Кари. Друг спасен преди това работник на 64 години бе хоспитализиран в критично състояние. Италианската телевизия РАИ съобщи, че той е бил в съзнание, но е със счупен нос.

Няма пострадали пожарникари по време на спасителната операция.