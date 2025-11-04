Подробно търсене

Италия извика руския заместник-посланик заради "вулгарна" забележка на Захарова за рухналата кула в Рим

Валерия Динкова
Говорителката на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова. Снимка: Shamil Zhumatov/Pool Photo via AP
Рим,  
04.11.2025 18:16
Италия извика заместник-посланика на Русия, за да протестира срещу "вулгарните" забележки на говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова, която обвърза рухването на средновековна кула в Рим с италианската военна подкрепа за Украйна, предаде Ройтерс.

Румънски работник беше затиснат под развалините на част средновековна кула близо до Колизея в Рим вчера. По-късно той беше изваден жив от спасителните екипи, но почина в болница.

Докато спасителната операция все още течеше, Захарова написа в канала си в "Телеграм", че докато италианското правителство "прахосва парите на данъкоплатците си", за да подкрепя Украйна, местната икономика и кулите му ще продължат да падат.

Министърът на външните работи на Италия Антонио Таяни нарече публикацията "обезпокояваща" и "неприемлива" и добави: "Италия няма да промени позицията във външната си политика в отговор на безпочвени вербални нападения".

В изявление, публикувано по-късно във "Фейсбук", руското посолство в Рим изрази съболезнованията си за смъртта на румънския работник Октав Строич.

То добави, че Москва е изразила безпокойството си пред Италия във връзка с "агресивната, осъдителна антируска кампания" в италианските медии, предизвикани от коментара на Захарова.

Рим твърдо подкрепя Украйна след пълномащабната руска инвазия през 2022 г., като предоставя на Киев военно оборудване, обучение и хуманитарна помощ в рамките на по-широка подкрепа от НАТО и ЕС.

Общественото мнение в Италия обаче е разделено. Мнозинството от гражданите се противопоставят на руската инвазия и подкрепя хуманитарната помощ, но много италианци се притесняват от изпращането на оръжия или военно участие.

