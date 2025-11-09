Подробно търсене

Знаем, че Бог бави, но не забравя за своите чада, каза епископ Исаак в проповедта си в Кюстендил

Кореспондент на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев
Велбъждският епископ Исаак, снимка: Кореспондент на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев
Кюстендил,  
09.11.2025 13:11
 (БТА)
Знаем, че Бог бави, но не забравя за своите чада, каза Велбъждският епископ Исаак в проповедта си в храм „Свети вмчк Димитър Солунски“ в Кюстендил. Той каза на миряните, че Бог невинаги изпълнява на момента онова, което искаме и затова светите отци ни учат да бъдем постоянни в молитвата.

„Ако Бог не ни даде онова, което искаме, то да продължаваме да го искаме чрез молитва“, посочи епископ Исаак и допълни, че това може да отнеме дори години, но не трябва да се отказваме.

Велбъждският епископ припомни за непрестанната вяра на баща, чиято дъщеря била болна, а Иисус Христос не само я излекувал, а я възкресил от мъртвите. Разказа и за жена, която в продължение на 12 години страдала от кръвотечение, но се излекувала само с докосване до дрехата на Иисус Христос.

„Нека да търсим Господа, да бъдем постоянни във вярата си, в молитвата. Молитвата ни да бъде крепка, да свеждаме глава и колене пред Господа, от когото идват всички блага в тоя свят и ни дава здраве и живот. Да бъдем смирени, кротки, тихи пред Него, безропотни, да търпим, както са търпели не само в скърбите и изкушенията, но и в мъченията светите мъченици на вярата. Да понасяме бичовете на времето, в което живеем с надеждата, че Бог ще ни укрепи и ще ни изведе във вечната радост, там където са всички Негови праведници, всички светии“, призова епископ Исаак.

По повод предстоящия Рождественски пост епископът отбеляза, че за този период трябва да се подготвим с вяра. Молитвата ни да бъде по-усърдна, да се очистим от греховете си чрез покаянието и изповедта, и с радост да посрещнем Рождеството на Иисус Христос, добави той.

От името на свещениците и енориашите при храм „Свети вмчк Димитър Солунски“ и цялата Кюстендилска духовна околия отец Мирослав Костов подари цветя и поздрави епископ Исаак по случай рождения му ден.

