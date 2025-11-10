Предстои изготвяне на проект във всеки областен град да бъде формиран нов тип лечебни заведения като стратегически, каза проф. Костадин Ангелов

Предстои да се изготви проект във всеки областен град да бъде формиран нов тип лечебни заведения като стратегически, които да имат еднаква апаратура и еднакво развити профилни специалности, за да гарантират както еднакъв достъп до качествено здравеопазване, така и еднакъв достъп до качествена специализация. Това каза пред журналисти проф. Костадин Ангелов, председател на парламентарната комисия по здравеопазването. В рамките на заседание на комисията се състоя дискусия „Национален диалог за бъдещето на специализацията в системата на здравеопазването в Република България“.

Проф. Ангелов обясни, че този проект в момента се обсъжда и предстои в най-скоро време да бъде публикуван, като го обсъждаме с идеята да се намалят различията в достъпа до качествено здравеопазване в цялата държава. Има проблеми в системата на специализациите и те трябва да намерят своето решение в наредбата за специализациите, чийто проект за промени наскоро беше подготвен, допълни той.

За днешната дискусия проф. Ангелов коментира, че за нея всички болнични асоциации са настоявали повече от година. По думите му те държат да започне разговор за реформа в системата на здравеопазването, който да доведе до задоволяване на интересите на всяка страна от участниците в този процес.

На въпрос дали предвидените за следващата година 260 млн. евро за основни възнаграждения на лекари и за фармацевти без специалност, както и за професионалисти по здравни грижи, ще бъдат гарантирани, но не през клинични пътеки, проф. Ангелов каза: „Нека да влезе законът в Народното събрание, тогава ще коментираме. Има политическо решение тези пари да бъдат осигурени и да бъдат насочени именно към гарантиране нивата на възнаграждения, които да бъдат разписани в Закона за лечебните заведения“. Ще бъдат гарантирани като нива на възнаграждения по начина, по който бяха поискани, и ще бъде разписано в закон, посочи още той.