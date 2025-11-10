Подробно търсене

Генералният директор на БТА Кирил Вълчев получи награда от БАН за богата и правилна реч в журналистиката

Иван Долев
Генералният директор на БТА Кирил Вълчев получи награда от БАН за богата и правилна реч в журналистиката
Генералният директор на БТА Кирил Вълчев получи награда от БАН за богата и правилна реч в журналистиката
Снимка: Владимир Шоков/БТА (ВЯ)
София,  
10.11.2025 17:22
 (БТА)
Етикети

Генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев бе отличен от Българската академия на науките (БАН) с наградата „За богата и правилна българска реч в журналистиката". Наградата му бе връчена на среща в академията, на която председателят на БАН член-кореспондент Евелина Славчева и заместник-председателят на БАН проф. Емануел Мутафов изразиха подкрепата на БАН за втори мандат на Кирил Вълчев като генерален директор на БТА.

„Управителният съвет на БАН Ви присъди наградата за богата и правилна българска реч в журналистиката, тъй като ние от години наблюдаваме Вашата дейност като журналист в Дарик радио и ни прави впечатление, че вие боравите с езика така, както би трябвало да борави всеки интелигентен човек и патриот", каза проф. Мутафов.

Той подчерта, че Академията високо цени усилията на Кирил Вълчев за поддържане на езиковата култура в медиите. „Когато Ви подкрепихме за втори мандат на поста генерален директор на БТА, откроихме Вашето активно присъствие в културния и информационния живот и впечатляващата Ви работа", добави той.

„Това е признание не само лично. Това е признание за усилията на всички мои колеги в БТА да си служат правилно с нашия език", каза Кирил Вълчев.

Той припомни примера на акад. Александър Теодоров-Балан и неговата последователност в езиковата чистота. „Важно е българските учени, чието най-свято сте вие тук, да се опитват да говорят разбираемо. Няма нищо толкова трудно в това, защото ние в медиите много страдаме, когато се говори на висок език, както някои казват, а той е неразбираем език, използвайки много чуждици", каза Вълчев. 

Вълчев каза, че когато има желание, може да се използват думи с български корен, освен ако не искаш да прикриваш липси с научнообразно звучене на чужди езици, каза Вълчев. Той добави, че в това трябва постоянство и тогава ще има напредък.

Генералният директор на БТА даде примери за езиковите решения, които агенцията прилага в работата си. „Когато мислихме как да наречем информационния център на БТА, решихме да го наречем „читалня", защото това е мястото, където се четат архивите, мястото за четене. Имаме и почивна база или, както би казал академик Балан, „летовище". Не е трудно да използваш български думи, стига да имаш желание", каза той.

Председателят на БАН Евелина Славчева подчерта значението на поддържането на езиковата култура. „Българският език има красота и богатство, които често не се използват и дори не се познават от много млади хора. А е толкова красив. Вие сте истински народен будител в това отношение", каза тя.

Славчева посочи като пример правнука на академик Балан – инженера Александър Балан, който от 30 години живее в САЩ, но изнесе лекция в Академията на безупречен български език без нито една чуждица. „Това е образец на уважение към делото на предците – отношение, което трябва да насърчаваме", каза тя.

/АКМ/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

31.10.2025 13:51

Свеждаме глава пред духовните светилници, каза председателят на БАН Евелина Славчева по случай Деня на народните будители

Днес отново свеждаме глава пред делото на тези смели духовни светилници, които събудиха българския дух в мрака на робството, възпламениха надеждата за знание и свобода и положиха основите на нашата културна и национална идентичност. С тези думи се

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:32 на 10.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация