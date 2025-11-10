Генералният директор на БТА Кирил Вълчев получи награда от БАН за богата и правилна реч в журналистиката

Генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев бе отличен от Българската академия на науките (БАН) с наградата „За богата и правилна българска реч в журналистиката". Наградата му бе връчена на среща в академията, на която председателят на БАН член-кореспондент Евелина Славчева и заместник-председателят на БАН проф. Емануел Мутафов изразиха подкрепата на БАН за втори мандат на Кирил Вълчев като генерален директор на БТА.

„Управителният съвет на БАН Ви присъди наградата за богата и правилна българска реч в журналистиката, тъй като ние от години наблюдаваме Вашата дейност като журналист в Дарик радио и ни прави впечатление, че вие боравите с езика така, както би трябвало да борави всеки интелигентен човек и патриот", каза проф. Мутафов.

Той подчерта, че Академията високо цени усилията на Кирил Вълчев за поддържане на езиковата култура в медиите. „Когато Ви подкрепихме за втори мандат на поста генерален директор на БТА, откроихме Вашето активно присъствие в културния и информационния живот и впечатляващата Ви работа", добави той.

„Това е признание не само лично. Това е признание за усилията на всички мои колеги в БТА да си служат правилно с нашия език", каза Кирил Вълчев.

Той припомни примера на акад. Александър Теодоров-Балан и неговата последователност в езиковата чистота. „Важно е българските учени, чието най-свято сте вие тук, да се опитват да говорят разбираемо. Няма нищо толкова трудно в това, защото ние в медиите много страдаме, когато се говори на висок език, както някои казват, а той е неразбираем език, използвайки много чуждици", каза Вълчев.

Вълчев каза, че когато има желание, може да се използват думи с български корен, освен ако не искаш да прикриваш липси с научнообразно звучене на чужди езици, каза Вълчев. Той добави, че в това трябва постоянство и тогава ще има напредък.

Генералният директор на БТА даде примери за езиковите решения, които агенцията прилага в работата си. „Когато мислихме как да наречем информационния център на БТА, решихме да го наречем „читалня", защото това е мястото, където се четат архивите, мястото за четене. Имаме и почивна база или, както би казал академик Балан, „летовище". Не е трудно да използваш български думи, стига да имаш желание", каза той.

Председателят на БАН Евелина Славчева подчерта значението на поддържането на езиковата култура. „Българският език има красота и богатство, които често не се използват и дори не се познават от много млади хора. А е толкова красив. Вие сте истински народен будител в това отношение", каза тя.

Славчева посочи като пример правнука на академик Балан – инженера Александър Балан, който от 30 години живее в САЩ, но изнесе лекция в Академията на безупречен български език без нито една чуждица. „Това е образец на уважение към делото на предците – отношение, което трябва да насърчаваме", каза тя.