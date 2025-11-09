Монца с Мартин Атанасов и Жасмин Величков отстъпи пред Чистерна в италианската волейболна Суперлига

Отборът на Монца загуби от Чистерна с 2:3 (18:25, 25:18, 25:23, 21:25, 13:15)при домакинството си от шестия кръг на италианската волейболна Суперлига, като мачът продължи близо 2 часа и половина.

Националът Атанасов игра в първия гейм, както и в тайбрека, като се появи за кратко и в четвъртия гейм като резерва. Той завърши мача с 8 точки - 7 от атака (64% успеваемост) и един ас. Той е със 73% позитивно и 41% перфектно посрещане. Младежкият национал Жасмин Величков имаше само епизодични прояви в мача като резерва и реализира една точка от атака.

Тимът на Монца е на предпоследното 11-о място в класирането с 4 точки от пет мача.