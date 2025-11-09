Причините за бягството на 20-годишното момиче, което издирваха два дни на Витоша, са изключително лични, каза комисар Кристиан Тонев

Причините за бягството на 20-годишното момиче, което издирваха два дни на Витоша, са изключително лични, коментира пред журналисти Кристиан Тонев, началник на Четвърто Районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), и затова отказа да ги сподели пред медиите. В отговор на въпрос той отрече да става дума за възникнал конфликт с майката.

Тонев съобщи, че сигналът, че момичето е в неизвестност, е подаден от майка й на 6 ноември в 22:00 часа. На 7 и 8 ноември беше проведена мащабна операция с огромен брой жива сила със специални кучета и техника, посочи той. На 8 ноември около 19:00 часа се получи сигнал, че момичето е забелязано в района на с. Железница, добави началникът на 4-то РУ в София. Тя е слязла в селото, където е забелязана, и е подаден сигнал, допълни той.

Момичето сподели, че през цялото време се е движило, като в тъмната част е престоявала на безопасни места, разказа Тонев. Установихме я в добро физическо и психическо състояние, посочи той. Тонев добави, че момичето е било докарано в 4-то РУ и след преглед от екип на спешна медицинска помощ, родителите са дошли и са си я взели.

Момичето е изключително подготвено, тя се занимава с планински преходи, познава много добре парк "Витоша", каза началникът на 4-то РУ. По думите му нейното намиране е било изключително трудно, защото през цялото време се е движила, не е стояла на едно място, за да може да бъде локализирана.

Изключително трудно беше за нас да действаме в планински условия без достатъчно информация, коментира и директорът на Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст Емил Нешев. Той посочи, че информацията от СДВР ги е насочвала към определени места и зони. В момента, в който се е появи информацията, че е забелязана и е минала през хижа "Алеко", това веднага ни каза, че тя не бедства, тя просто си ходи в планината, но цялата информация, която достигаше до нас беше с 24 часа закъснение, допълни Нешев.

Той коментира, че никой не може да каже колко точно струва една такава спасителна операция. Можем да извлечем само сухата статистика какви средства са изразходени за автомобили и командировъчни, добави Нешев. Точна стойност никога не може да се каже, а и ние никога не сме искали да възстановим сто процента от разходите, които правим, заяви той.