Около 600 футболисти в Турция ще бъдат разпитани за нелегалните залози, използвани са и български нелегални сайтове

Около 600 футболисти в Турция ще бъдат призовани и разпитани в разследването за незаконни залагания на мачове, твърди ТАСС, като се позовава на информация на вестник Turkiye.

Интерпол прояви интерес към делото, което се води от турските правораздавателни органи. По данни на следствието футболисти, треньора и мениджъри са правили залози в нелегални сайтове, които действат в Албания, България и Северен Кипър.

По-ранно телевизионният канал TRT Haber съобщи, че Турската футболна федерация е отстранила от мачове за срок между осем месеца и година 149 професионални съдии във връзка с намерени при тях коефициенти за залози на мачове в букмейкърски кантори. Генералната прокуратура в Истанбул е издала нареждане за арестуването на 18 заподозрени по делото, като сред тях е и президент на клуба от Суперлигата Еюпспор.