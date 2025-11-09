Подробно търсене

Около 600 футболисти в Турция ще бъдат разпитани за нелегалните залози, използвани са и български нелегални сайтове

Христо Бонински
Около 600 футболисти в Турция ще бъдат разпитани за нелегалните залози, използвани са и български нелегални сайтове
Около 600 футболисти в Турция ще бъдат разпитани за нелегалните залози, използвани са и български нелегални сайтове
Снимка: Samet Yalcin/Dia Photo via AP
Истанбул,  
09.11.2025 13:21
 (БТА)

Около 600 футболисти в Турция ще бъдат призовани и разпитани в разследването за незаконни залагания на мачове, твърди ТАСС, като се позовава на информация на вестник Turkiye.

Интерпол прояви интерес към делото, което се води от турските правораздавателни органи. По данни на следствието футболисти, треньора и мениджъри са правили залози в нелегални сайтове, които действат в Албания, България и Северен Кипър.

По-ранно телевизионният канал TRT Haber съобщи, че Турската футболна федерация е отстранила от мачове за срок между осем месеца и година 149 професионални съдии във връзка с намерени при тях коефициенти за залози на мачове в букмейкърски кантори. Генералната прокуратура в Истанбул е издала нареждане за арестуването на 18 заподозрени по делото, като сред тях е и президент на клуба от Суперлигата Еюпспор. 

/ХБ/

Свързани новини

07.11.2025 12:35

Турските власти издадоха заповед за арест на 17 футболни съдии и президент на клуб в страната

Турските власти издадоха заповед за арест на 21 души, включително 17 съдии и президент на футболен клуб от елита на страната, като част от разследване на скандал със залагания.
01.11.2025 09:30

Турската футболна федерация отстрани временно 149 съдии заради залагания на футболни мачове

Турската футболна федерация (ТФФ) отстрани временно 149-има съдии и асистенти в резултат на разследването за залагане на мачове в професионалните дивизии. Дисциплинарната комисия наложи наказания между 8 и 12 месеца на провинилите се, като
27.10.2025 14:28

Турската федерация по футбол започна битка със съдиите, които залагат на футболни мачове и установи 371 от тях със сметки в бетинг-сайтове

Председателят на Турската футболна федерация (TФФ) Ибрахим Хаджъосманъглу разкри пред медиите в страната днес, че 371 от 571-те съдии, които ръководят мачове в професионалните лиги, имат сметки за залагания в бетинг-сайтове. А 152 от тях активно

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:54 на 09.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация