Ивайло Георгиев
Турската футболна федерация отстрани временно 149 съдии заради залагания на футболни мачове
Снимка: AP Photo/Francisco Seco
Истанбул,  
01.11.2025 09:30
 (БТА)

Турската футболна федерация (ТФФ) отстрани временно 149-има съдии и асистенти в резултат на разследването за залагане на мачове в професионалните дивизии. Дисциплинарната комисия наложи наказания между 8 и 12 месеца на провинилите се, като разследването продължава срещу още трима. 

ТФФ публикува пълния списък на отстранените съдии на официалния си уебсайт и обясни, че наказанията са формирани според значимостта на нарушенията. 

Президентът на турската федерация Ибрахим Хаджъосманъглу заяви, че разследването е открило информация, че 371 от 571 активни рефери в страната имат регистрации в бетинг компании. 152-а от тях са били активни в залаганията на футболни двубои.

"Турският футбол е в морална криза. Фундаменталният проблем е липсата на етика и морал. Попитайте всеки съдия дали не си е получил парите от федерацията и ако има дори един такъв случай, ще подам оставка. Ние всъщност дори им увеличихме възнагражденията в две поредни години", каза той, цитиран от CNN.

Хаджъосманъглу добави, че някои от нарушителите са преминали всякаква граница. Един от съдиите има 18 227 залога, а 42-а са надскочили границата от хиляда. Президентът на ТФФ каза също така, че няколко от тях имат само по един регистриран залог.

/ХБ/

