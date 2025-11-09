Смисълът на причастието е да приемем Христос и Неговата любов в нас, каза протосингелът на Сливенската митрополия архимандрит Димитрий

Когато хората идват на служба в неделя, нека всички се причестяват, а не само малка част от тях. Така приемаме самия Христос и Неговата любов, така ще бъдем още по-сплотени като църковна общност. Това каза в проповедта си в ямболския храм "Св. Николай Чудотворец” протосингелът на Сливенската митрополия архимандрит Димитрий.

Днес Христос отново ни събра тук, за да вкусим тялото и кръвта му. Но колко човека го направиха? Смятаме се за недостойни или се страхуваме от Христос? От този, който даде тялото си за нас, който предаде себе си на кръст, на смърт? Това е все едно да отидете при майка си и да се притеснявате от нейната любов! С такива думи се обърна към миряните в катедралния храм на Ямбол архимандрит Димитрий.

Човек идва на служба не само, за да види Христос, а и да Го приеме. Всички ние сме отделни клетки от тялото Христово и приемайки причастието, това служи за изгаряне на нашите грехове, за изчистването ни, за сила, защото Господ влиза в нас, допълни той.

Архимандритът обърна внимание, че е грешно приетото от някои, че са нужни три поредни дни пост, за да може да се приеме причастие. Достатъчно е човек да пости в сряда и в петък, за да се причести в неделя, обясни той. Подчерта и че изповедите на хората трябва да са само в случаи на сериозни прегрешения, а не споделяне на ежедневни битовизми.

Да, всички сме недостойни – и аз, и който и да е. Въпросът е човек да осъзнава недостойнството си и да се бори с негативните неща в него – да ги чисти, да ги премахва от себе си, но и да влага дръзновение и постоянство в това, каза още Димитрий.

По време на службите четем жития на различни светии, мнозина си казват – искам да живея като някой от тях. Но това ни е дадено за пример, а всеки човек има различна съдба и сам трябва да извърви пътя си към спасението, посочи архимандритът.

При все това ние сме тук една общност, братя и сестри, както в семейството – можем да си кажем всичко, да си помагаме един на друг. И както общата молитва има по-голяма сила, така и ще бъдем още по-сплотени, ако всички се причестяваме от общата чаша. Защото всички сме едно тяло и една кръв с Христос, каза още протосингелът на Сливенската митрополия.

Архимандрит Димитрий продължава да е председател на настоятелството на ямболския храм "Св. Николай Чудотворец”, макар от януари т. г. да е вече архиерейски наместник в Бургас.

Преди неговата проповед, света литургия в храм "Св. Николай Чудотворец” отслужи отец Иван.