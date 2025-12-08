Обявен е конкурс за директор на Регионалния исторически музей в Търговище

Община Търговище обявява конкурс за директор на Регионалния исторически музей в Търговище. За позицията се изисква висше образование, степен „магистър“ в направление „История и археология” и/или „Социология, антропология и науки за културата”. Минималният професионален опит за заемане на позицията е пет години, съобщават от общинския пресцентър.

За предимство ще се считат присъдени научни степени, опит в областта на музейното дело и опазването на културното наследство, както и участието в разработването и осъществяването на програми и проекти. Освен необходимите заявление и документи, кандидатите трябва да представят и писмена концепция за развитието на културната институция за период от пет години. Допуснатите кандидати ще трябва да защитят разработките си по време на събеседване.

Подаването на документи за участие в конкурса е в срок до 5 януари 2026 година в Центъра за административно обслужване на местната администрация.

Обявата за конкурса, заедно с длъжностната характеристика може да бъде изтеглена от уебсайта на Общината. Позицията се обявява за втори път, уточни за БТА говорителят на Общината Станислава Солакова. Това бе в края на 2023 г., а конкурсът се проведе през 2024 г. Яви се един кандидат, който не бе избран. Договорът на директора Магдалена Жечева бе удължен и тя продължава да ръководи културната институция до провеждането на нов конкурс.