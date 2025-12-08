Подробно търсене

След повече от 100 години Военноморските сили получават нов кораб, каза министър Атанас Запрянов

Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева
Министърът на отбраната Атанас Запрянов. Снимка: кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Варна,  
08.12.2025 11:23
След повече от 100 години Военноморските сили получават днес изцяло нов кораб, каза днес във Варна министърът на отбраната Атанас Запрянов, който бе гост на военния ритуал по тържественото вдигане на военноморския флаг на Република България на новопридобития многофункционален модулен патрулен кораб „Храбри“.

Министърът подчерта, че преди повече от век плавателният съд, който получава бойният флот, е бил построен във Франция. „Храбри“ е дело на българската корабостроителница „МТГ Делфин“.

Запрянов изтъкна, че с реализацията на този проект страната ни е доказала, че може да строи такъв тип кораби и вече има запитвания от съюзни държави, които може да дадат поръчки за строителство на плавателни съдове.

