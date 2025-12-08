Заседанието на НСТС е изключително важно заради високите обществени очаквания и политическата обстановка, каза премиерът Росен Желязков

Подробно търсене

Николета Василева
БТА, София (8 декември 2025) Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) се провежда в сградата на Министерския съвет (МС). На снимката: министър-председателят Росен Желязков. Снимка: Минко Чернев/БТА
София ,  
08.12.2025 11:18
 (БТА)

Днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) е изключително важно заради високите обществени очаквания и политическата обстановка. Това каза министър-председателят Росен Желязков в началото на заседанието. В дневния ред е предвидено обсъждането на проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., както и на Закон за държавния бюджет за следващата година. 

Премиерът подчерта, че това е третият опит през годината за постигане на съгласие в рамките на тристранния диалог - първият успешен, вторият неуспешен. Той изрази надежда настоящото заседание да доведе до консенсус по проектобюджетите за 2026 г.

Желязков отбеляза, че бюджетната рамка за следващата година е сред най-обсъжданите, но по парадоксален начин е оставила впечатление като най-малко обсъждана. Той подчерта, че настоящият проект на бюджет трябва да бъде възможен не само за парламентарното мнозинство, но и за социалните партньори, за да изпълни социалните и икономическите цели, особено през първата половина на 2026 г.

Премиерът заяви, че е ключово проектът да бъде подкрепен от тристранния съвет, а не просто „приемлив“ за социалните партньори. „Това не е политически смокинов лист за бъдещето на кабинета. Това е необходимо, за да влезем в 2026 г. с бюджет, приет от Народното събрание, възможно най-консенсусно“, каза той.

/ТТ/

