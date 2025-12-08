Подробно търсене

Сирия отбелязва една година от падането от власт на Башар Асад

Елена Инджева
Сирийски граждани развяват знамена на прзничен парад по случай годишнината от падането на режима на Асад в Дамаск, Сирия. 8 декември 2025 г. (AP Photo/Hussein Malla)
Дамаск,  
08.12.2025 11:09
 (БТА)

Сирийците днес отбелязват първата годишнина от свалянето от власт на управлявалия с твърда ръка Башар Асад, докато разпокъсаната страна се бори да намери стабилност и да се възстанови след дългогодишна война, предаде Ройтерс.

Официални тържества са планирани на централния площад "Умаяд" в Дамаск, както и в други части на страната, като се очаква да се състоят и военни паради.

Асад избяга в Русия преди година, когато бунтовниците, командвани от новия президент на Сирия Ахмед аш Шараа, превзеха Дамаск и сложиха край на неговото управление след бунт, прераснал във война, продължила 13 години.

Шараа отбеляза събитието с молитва призори в джамията "Умаяд" в Дамаск. Той бе облечен във военна униформа, подобна на тази, която е носел по време на победоносната кампания на бунтовниците, водена от неговата ислямистка групировка "Хаят Тахрир аш Шам", съобщи сирийската новинарска агенция САНА.

Сирийският лидер обеща да изгради справедлива и силна Сирия. "От север на юг и от изток на запад, с Божията воля, ще възстановим силна Сирия със структура, подходяща за нейното настояще и минало", каза той.

 

