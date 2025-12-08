Сирия отбелязва една година от падането от власт на Башар Асад

Сирийците днес отбелязват първата годишнина от свалянето от власт на управлявалия с твърда ръка Башар Асад, докато разпокъсаната страна се бори да намери стабилност и да се възстанови след дългогодишна война, предаде Ройтерс.

Официални тържества са планирани на централния площад "Умаяд" в Дамаск, както и в други части на страната, като се очаква да се състоят и военни паради.

Асад избяга в Русия преди година, когато бунтовниците, командвани от новия президент на Сирия Ахмед аш Шараа, превзеха Дамаск и сложиха край на неговото управление след бунт, прераснал във война, продължила 13 години.

Шараа отбеляза събитието с молитва призори в джамията "Умаяд" в Дамаск. Той бе облечен във военна униформа, подобна на тази, която е носел по време на победоносната кампания на бунтовниците, водена от неговата ислямистка групировка "Хаят Тахрир аш Шам", съобщи сирийската новинарска агенция САНА.

Сирийският лидер обеща да изгради справедлива и силна Сирия. "От север на юг и от изток на запад, с Божията воля, ще възстановим силна Сирия със структура, подходяща за нейното настояще и минало", каза той.