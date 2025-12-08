Подробно търсене

Граничните пунктове с Гърция ще бъдат затворени за камиони от гръцките земеделци днес следобед

Петър Къдрев
Снимка: кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев
Атина,  
08.12.2025 11:02
 (БТА)

Многочасови блокади на граничните пунктове с България и със Северна Македония са планирали за днес протестиращите гръцки земеделски стопани днес следобед, съобщи АНА-МПА.

По-конкретно през граничния пункт Промахон (срещу Кулата) на границата с България няма да бъдат пропускани товарни автомобили за осем часа до 20 ч. вечерта. Леки автомобили и автобуси ще преминават свободно.

Пунктът Ексохи (срещу Гоце Делчев) ще е затворен за девет часа до 21 ч. вечерта. Участниците в протеста са съобщили, че ще спрат пропускането на товарни автомобили от всякакъв тип, а леките автомобили и туристическите автобуси ще преминават по обходни маршрути.

За четири часа, от 18 ч. до късно вечерта, ще бъде блокиран граничният пункт Евзони на границата на Гърция със Северна Македония. На пункта Ники на същата граница движението ще бъде спряно за два часа от 11 ч.

/МИД/

