Фондация "Не си сам" отново организира коледна кампания за подпомагане на нуждаещи се в Пернишко

След три години и 15 успешни мисии в платформата timeheroes.org, Фондация "Не си сам" отново организира своята традиционна коледна кампания, съобщиха от гражданската инициатива. Целта е за пореден път да бъдат подпомогнати възрастни и социално уязвими хора с основни хранителни продукти.

Тази година обхватът на кампанията се разширява. Освен 850 души в нужда от Пернишко, доброволците на фондацията ще посетят и 150 адреса в област Видин, за да осигурят празнични пакети за хора, живеещи в бедност.

От "Не си сам" посочват, че всеки може да се включи като доброволец или дарител. Сред продуктите, които се събират, са боб, брашно, захар, консерви с месо, риба и зеленчуци, леща, лютеница, макарони, ориз, олио, сладкиши, подправки, мед, мармалад. Организаторите приемат и ваучери за храна, които ще допълнят пакетите за нуждаещите се.

Даренията могат да бъдат оставяни на място във временни пунктове в Перник и София или в склада на организаторите до 30 ноември, както и изпращани по куриер до 15 декември. Пратките до 20 килограма до офис на Еконт във Видин са безплатни за изпращачите, като доставката се покрива от фондацията.

Кампанията ще продължи до 15 декември 2025 г. Подробности за адресите за дарения и контакти на организаторите могат да бъдат намерени чрез зеления бутон "Ще участвам" в платформата timeheroes.org.

Първата кампания на "Не си сам" се състоя през април 2022 г. в Перник. Организаторите ѝ участват в подобни инициативи в цялата страна.