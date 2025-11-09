Първо да се опознаят добре отровните гъби, защото са много по-малко видове, съветва любител-гъбар от Търговище

Дъждовното време е рай за гъбите и за гъбарите. Тази година беше много суха и през пролетта по нашия край нямаше гъби. Затова сега се наслаждавам на хобито си, каза пред репортер на БТА Елена Радева от Търговище. Като любител-гъбар, тя следва съвета на опитни колеги - първо да се опознаят добре отровните гъби, защото са много по-малко видове.

В Търговищко виреят много видове ядливи и вкусни гъби - манатарка (любимата ми гъба), масловка, печурка, виолетка, сърнела, кладница и други, разказва Радева след поредния си излет сред природата през този уикенд.

В съботния ден тя е събрала доста гъби от вида печурка. Най-голямата от вчера е с диаметър на шапката 28 см и тежи 673 грама. Растат по ливадите и могат да достигнат доста по-впечатляващи размери. Не се намират често такива екземпляри и са радост за гъбарите, сподели тя.

Радева, която по професия е преподавател по български език и литература в елитна гимназия в областния град, обясни, че по гъбарството я е запалил дядо ѝ, а по билкарството - баба ѝ. "Като дете обожавах да обикаляме по горите и поляните, да събираме гъби, билки и диворастящи плодове. Баба ми беше майстор готвач и приготвяше вкусни ястия, компоти, конфитюри, сиропи. Правеше и билкови отвари и мехлеми за всякакви болежки“, спомня си тя.

По думите ѝ гъбарството е цялата наука. Гъбите колкото са вкусни, могат да бъдат и толкова опасни. Опитните гъбари съветват първо да се опознаят добре отровните, защото са много по-малко като видове. Към днешна дата членувам в една изключително позитивна фейсбук група, в която експерти по гъбите разширяват познанията ми, добави Радева.

Сред приятели и познати тя се слави и като отличен кулинар, вероятно по наследство от баба ѝ. Разказва, че приготвя събраните гъби по най-различни начини. Печурките специално могат да бъдат приготвени всякак - панирани, мариновани, задушени с масълце, запечени във фурната, на гъбена супа, гъбена каша или за богат вкус на няколко сочни пържоли, споделя домакинята.

Според нея, човек дори да не е гъбар, може да си приготви вкусни култивирани печурки. "У дома любимите са запечени печурки със синьо сирене. Избират се по-големи гъбки, почистват се от пънчетата и се измиват. Нареждат се в тавичка и леко се посоляват. Във всяка гъбка се слага малко парченце масълце, парченце синьо сирене и настърган кашкавал. Запичат се във фурната за около 15-20 минути. Става страхотно мезе за чаша хубаво вино", открехна завесата от кухнята си Елена Радева.

Жената обяснява, че природата я откъсва от забързания ритъм на ежедневието. "Всеки мой ден е по график. Освен уроците, има подготовка и проверка на контролни, класни, тетрадки, работни листове, както и часове, прекарани пред компютъра. Затова през почивните дни обичам да давам полет на въображението си в кухнята, а на душата - сред природата", казва Елена Радева.