Коледен базар ще има в Областна администрация - Смолян от 8 до 12 декември

Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова
Снимка: Архив/БТА
Смолян,  
09.11.2025 13:23
От 8 до 12 декември ще се състои Коледен базар в Областна администрация - Смолян, съобщи Рада Кузманова – експерт „Връзки с обществеността“. В базара могат да участват земеделски стопани, занаятчии и преработватели на земеделска продукция от региона.

В рамките на една седмица, те ще имат възможност да представят и предлагат изделията си в атриума на административната сграда, без заплащане на наем за посочения период.

Коледният базар ще се организира за пети пореден път. Миналата година в него се включиха със своя продукция около 20 занаятчии и производители от цялата Смолянска област.

