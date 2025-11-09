Коледен базар ще има в Областна администрация - Смолян от 8 до 12 декември

От 8 до 12 декември ще се състои Коледен базар в Областна администрация - Смолян, съобщи Рада Кузманова – експерт „Връзки с обществеността“. В базара могат да участват земеделски стопани, занаятчии и преработватели на земеделска продукция от региона.

В рамките на една седмица, те ще имат възможност да представят и предлагат изделията си в атриума на административната сграда, без заплащане на наем за посочения период.

Коледният базар ще се организира за пети пореден път. Миналата година в него се включиха със своя продукция около 20 занаятчии и производители от цялата Смолянска област.