Божията милост идва с вяра, смирение и търпение, каза отец Петър пред миряните в храм "Св. Климент Охридски" в Добрич

По време на неделната литургия на Седмата неделя след Въздвижение отец Петър се обърна към миряните в храм "Св. Климент Охридски" в Добрич с послание за силата на търпението и вярата в Бога. Той припомни, че понякога хората очакват бързи чудеса, но истинската Божия милост не идва по човешки часовник.

"Някои от нас не могат да чакат 12 или 13 години, за да получат Божията милост. Но това време е само капка във вечността. Ако човек губи вярата си, започва да се гневи, да обвинява Бога, светиите и Църквата. А всеки ден ние получаваме благодат – от Господ и от Света Богородица", каза отецът.

В проповедта си той се позова на евангелското четиво от св. Лука (8:41-56) за жена, която дванадесет години е страдала от кръвотечение. Тя не отправила молба към Христос, а само се докоснала до Него и мигновено била излекувана.

"Толкова много хора се молят, а малцина получават благодат. Защото молитвата трябва да е със смирение, кротост, упование и любов. Тогава Бог ни дарява със сила и изцелява всяка болест", подчерта отец Петър.

Той припомни и другия евангелски образ от неделната служба – бащата, чието дете умирало. Христос го приканил да не се страхува, а само да вярва. Пред свидетелите в дома му Господ възкресил момичето, показвайки, че смъртта е само сън.

"Всеки един от нас ще се събуди от този сън. Онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а тези, които са вършили зло – ще бъдат съдени", каза още отецът.

Свещеникът говори и за Св. Нектарий Егински, чиято памет почита днес Православната църква.